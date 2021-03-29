Com diverticulite, Muricy segue com trabalho remoto no São Paulo

Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo

O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, segue com o trabalho remoto após ter um quadro de diverticulite. Segundo o 'GE', Muricy teve uma melhora, mas sem previsão de voltar ao CT da Barra Funda.

O ex-treinador tem um histórico de enfrentar essa doença e, dessa vez, recebeu a recomendação de ficar em casa, em repouso. O Tricolor Paulista ainda não se pronunciou oficialmente sobre a saúde do ex-treinador.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Em janeiro de 2015, quando ainda treinava o Tricolor, Muricy foi internado com a doença, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Na época, os sintomas eram fortes dores abdominais.

Na ocasião, o médico do clube, José Sanchez, afirmou que haveria um período de, ao menos, três dias de internação e, posteriormente, um período de repouso, sendo observados pelos profissionais.

Em 2016, após dirigir o Flamengo, Muricy anunciou sua aposentadoria devido aos problemas de saúde que enfrentava e as dificuldades impostas por estes em seu trabalho.