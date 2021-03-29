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futebol

Com diverticulite, Muricy segue com trabalho remoto no São Paulo

Coordenador de futebol foi afastado temporariamente das atividades do clube no último  sábado (27), devido ao problema de saúde...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 17:53
Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo
O coordenador de futebol do São Paulo, Muricy Ramalho, segue com o trabalho remoto após ter um quadro de diverticulite. Segundo o 'GE', Muricy teve uma melhora, mas sem previsão de voltar ao CT da Barra Funda.
O ex-treinador tem um histórico de enfrentar essa doença e, dessa vez, recebeu a recomendação de ficar em casa, em repouso. O Tricolor Paulista ainda não se pronunciou oficialmente sobre a saúde do ex-treinador.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Em janeiro de 2015, quando ainda treinava o Tricolor, Muricy foi internado com a doença, no Hospital São Luiz, em São Paulo. Na época, os sintomas eram fortes dores abdominais.
Na ocasião, o médico do clube, José Sanchez, afirmou que haveria um período de, ao menos, três dias de internação e, posteriormente, um período de repouso, sendo observados pelos profissionais.
Em 2016, após dirigir o Flamengo, Muricy anunciou sua aposentadoria devido aos problemas de saúde que enfrentava e as dificuldades impostas por estes em seu trabalho.
Após período como comentarista nos canais Globo, Muricy voltou para o São Paulo para assumir um cargo na administração do clube, como coordenador de futebol do Tricolor.

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