Com disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo Português

A quarta-feira de futebol será agitada no Campeonato Português. Pela 26ª rodada, o líder e o vice, ambos com 60 pontos, entram em campo contra dois adversários inferiores e que valerá a primeira colocação da competição.
PORTO X MARÍTIMOO atual líder Porto enfrentará o Marítimo, às 17h30 (horário de Brasília). Os mandantes, caso vençam, se manterão na primeira colocação independente do resultado do Benfica.
ASPAS DO PROFESSOR- O que esperamos é um Porto muito forte e agressivo, à procura de provocar erros no nosso processo ofensivo. Os jogadores responderam muito bem e trabalharam muito bem e, amanhã [quarta-feira], vamos ver se foi só aparentemente que ultrapassaram esta questão. Sinto que a equipa está bem, está preparada e que vai fazer um jogo positivo no [Estádio do] Dragão - disse o treinador do Marítimo, José Gomes.
BENFICA X PORTIMONENSEO Benfica, vice-líder da competição, viajará para enfrentar o Portimonense, às 15h15 (horário de Brasília). Caso vençam, e o Porto não, serão os novos líderes do Campeonato Português.
JOGO DOS BRAZUCASO Portimonense conta com 15 brasileiros no elenco. Entre eles, Igor Neves, Dener, Rodrigo Freitas, Lucas Possignolo e Lucas Fernandes. Por outro lado, o Benfica conta com o artilheiro da competição, Carlos Vinicius, que tem 15 gols. Nascido no Maranhão, o atacante é desejado por gigantes da Europa.
OUTRO JOGO DO DIATambém pela 26ª rodada, o Vitória de Setúbal recebe o Santa Clara, às 13h (horário de Brasília). Os mandantes estão na 12ª colocação, enquanto os visitantes ocupam a 9ª.E MAIS:David Luiz pode deixar o Arsenal e acertar com o Zenit, da RússiaPromessa do sub-21, Luis Felipe sonha com oportunidade no time principal do PSVKlopp recomenda Gotze a procurar um clube em que seja protagonistaBayern encara Frankfurt e visa mais uma final na Copa da AlemanhaTécnico da equipe sub-23 do Sporting deixa o cargoCom mais de duzentos jogos mundo árabe, Eltinho quer título esse ano E MAIS: