Com disputa pela liderança acirrada, Porto e Benfica voltam a jogar nesta quarta-feira pelo Português

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A quarta-feira de futebol será agitada no Campeonato Português. Pela 26ª rodada, o líder e o vice, ambos com 60 pontos, entram em campo contra dois adversários inferiores e que valerá a primeira colocação da competição.

PORTO X MARÍTIMOO atual líder Porto enfrentará o Marítimo, às 17h30 (horário de Brasília). Os mandantes, caso vençam, se manterão na primeira colocação independente do resultado do Benfica.

ASPAS DO PROFESSOR​- O que esperamos é um Porto muito forte e agressivo, à procura de provocar erros no nosso processo ofensivo. Os jogadores responderam muito bem e trabalharam muito bem e, amanhã [quarta-feira], vamos ver se foi só aparentemente que ultrapassaram esta questão. Sinto que a equipa está bem, está preparada e que vai fazer um jogo positivo no [Estádio do] Dragão - disse o treinador do Marítimo, José Gomes.

BENFICA X PORTIMONENSEO Benfica, vice-líder da competição, viajará para enfrentar o Portimonense, às 15h15 (horário de Brasília). Caso vençam, e o Porto não, serão os novos líderes do Campeonato Português.

JOGO DOS BRAZUCASO Portimonense conta com 15 brasileiros no elenco. Entre eles, Igor Neves, Dener, Rodrigo Freitas, Lucas Possignolo e Lucas Fernandes. Por outro lado, o Benfica conta com o artilheiro da competição, Carlos Vinicius, que tem 15 gols. Nascido no Maranhão, o atacante é desejado por gigantes da Europa.