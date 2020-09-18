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Com direito a retratação histórica, Náutico lança uniforme 'Vidas Negras Importam'

Modelo em cor predominantemente preta teve divulgação por parte do Timbu em campanha com mensagem de combate ao racismo...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 15:56

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 15:56
Crédito: Reprodução/Twitter @EdnoMelo
Nessa sexta-feira (18), o Náutico divulgou o seu novo uniforme onde, além do caráter bem diferente dos demais modelos pelo fato de ser produzido predominantemente na cor preta, ele vem acompanhado de uma importante necessária mensagem contra o racismo.
Batizado de 'Vidas Negras Importam', contando inclusive com a frase na região do peito, a camisa tem o escudo e o símbolo da marca própria do clube em branco nos detalhes para ressaltar as linhas.
No material de divulgação, o Timbu chega a fazer uma espécie de "retratação histórica" ao fazer menção do fato de que teria sido o último clube importante do estado a permitir a atuação de negros. Além disso, a campanha publicitária tem o depoimento do ex-goleiro Nilson, com passagem pelo Alvirrubro, mas que sofreu com sons de imitação de macaco enquanto defendia o Santa Cruz atuando no Estádio dos Aflitos.
O uniforme tem a sua estreia prevista já para essa sexta diante da Chapecoense às 21h30 na casa do Náutico e está em pré-venda na Timbushop pelo valor de R$ 199,90.

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