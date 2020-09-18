Com direito a retratação histórica, Náutico lança uniforme 'Vidas Negras Importam'

Crédito: Reprodução/Twitter @EdnoMelo

Nessa sexta-feira (18), o Náutico divulgou o seu novo uniforme onde, além do caráter bem diferente dos demais modelos pelo fato de ser produzido predominantemente na cor preta, ele vem acompanhado de uma importante necessária mensagem contra o racismo.

Batizado de 'Vidas Negras Importam', contando inclusive com a frase na região do peito, a camisa tem o escudo e o símbolo da marca própria do clube em branco nos detalhes para ressaltar as linhas.

No material de divulgação, o Timbu chega a fazer uma espécie de "retratação histórica" ao fazer menção do fato de que teria sido o último clube importante do estado a permitir a atuação de negros. Além disso, a campanha publicitária tem o depoimento do ex-goleiro Nilson, com passagem pelo Alvirrubro, mas que sofreu com sons de imitação de macaco enquanto defendia o Santa Cruz atuando no Estádio dos Aflitos.