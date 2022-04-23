Com direito a pênalti defendido, Sampaio goleia Brusque pela Série B

Neste sábado (23), o Sampaio Corrêa não tomou conhecimento do Brusque e venceu em casa por 4 a 0, em duelo válido pela terceira rodada da Série B.
Foi a primeira vitória do Quadricolor, que chega aos quatro pontos e agora ocupa a quinta colocação. Na próxima terça-feira (26), encara o Bahia, fora casa. Enquanto isso, o Brusque fica em décimo terceiro com três e recebe o Avaí na quarta rodada.ERON NELES!
Primeiro tempo começou bem truncado, com as equipes bem concentradas no meio-campo. Aos 16’, Pimentinha fez jogada individual e foi derrubado por Alex Ruan. Eron bateu bem e abriu o placar para o Sampaio Correia. Mais tarde, Matheus Trindade foi lançado na esquerda e bateu cruzado, com perigo.
Alemão aproveitou sobra na área e quase empatou para o Brusque. A resposta veio com André Luiz, em chute de fora da área.
VIROU PASSEIO
Na volta do intervalo, o Sampaio teve uma boa oportunidade com Lucas Araújo, que parou no travessão. A resposta do Brusque foi na mesma medida, em cruzamento de Alex Ruan desviado no poste principal. Em seguida, em bola levantada, Fernandinho ajeitou para Todinho, que levou perigo.
Aos 11’, Hipólito cruzou na área, Catatau desviou e André Luiz mandou para as redes, fazendo o segundo gol dos mandantes. Zé Mateus experimentou arremate, que foi por cima. Em seguida, Alemão foi derrubado por Luiz Daniel e o árbitro marcou pênalti. Zé Matheus bateu firme no canto direito e o goleiro foi buscar.
Mais tarde, aos 27’, Rafael Vila acertou um lindo chute de fora da área e fez o terceiro gol do Sampaio. Fernandinho fez o quarto, dando números finais.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Sampaio Corrêa x Brusque Local: Castelão, Maranhão Data/horário: 23/04/2022 - 18h30 (de Brasília) Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)Assistente 2: Marcelo Grando (MS)Quarto Árbitro: José Henrique de Azevedo Junior (MA)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)AVAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Cartões amarelos: Pimentinha, Rafael Vila (Sampaio Corrêa), Alex Ruan (Brusque) Cartões vermelhos: -GOLS: Eron (16’1T) (1-0), André Luiz (11’/2T) (2-0), Rafael Vila (27/2T) (3-0), Fernandinho (44’/2T).
Sampaio Corrêa - Técnico: Léo Conde
Luiz Daniel; Mateusinho, Pedro Carrerete, Nilson Júnior e Hipólito; André Luiz, Ferreira (Lucas Araújo - Intervslo) e Rafael Vila (Renatinho 33’/2T); Eron (Rafael Costa 36’/2T), Ygor Catatau (Wesley Pionteck 23’/2T) e Pimentinha (Thiago Ennes 36’/2T).
Brusque - Técnico: Waguinho Dias
Ruan Carneiro; Toty, Jeferson Bahia, Éverton Alemão e Alex Ruan (Wagner Balotelli 42/2T); Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Matheus Trindade e Jaílson (Lucas Silva 23/2T); Júnior Todinho (Juliano 38’2T) e Fernandinho.