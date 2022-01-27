Com direito a pênalti defendido, CRB e Murici estreiam com empate no Alagoano

Nesta quarta-feira (26), o CRB até abriu o placar com Marcinho e parecia caminhar para uma vitória tranquila na estreia do Campeonato Alagoano, mas o Murici melhorou na segunda etapa e conseguiu o empate. A virada só não saiu por conta de Vitor Caetano, que pegou um pênalti.
Na segunda rodada do estadual, o CRB joga novamente em casa, desta vez, recebe o Cruzeiro, no próximo sábado (29), às 17h (horário de Brasília). No dia seguinte, o Murici encara o ASA, em Arapiraca, às 16h.MARCINHO NA REDE!A primeira etapa começou com muitas faltas e movimentações. O CRB esteve melhor, tendo melhores oportunidades de marcar e aos 15 minutos não desperdiçou. Guilherme Romão chegou até a linha de fundo, cruzou na medida para Marcinho tocar no cantinho do goleiro e abrir o placar para o Galo.
Logo depois, Maycon Douglas recebeu na esquerda, puxou para o meio e bateu forte, levando perigo. A reta final da partida foi sem maiores oportunidades, com o Galo segurando o resultado positivo. OLHA O EMPATE!O Murici voltou melhor na segunda etapa e teve boa oportunidade em chute rasteiro de Soares. Em seguida, Leilson acertou uma pancada de longe e Vitor Caetano.
Aos 25', Edson Lucas levantou na área do CRB, Diogo Capela tocou para o meio, Alan Rocha tentou o corte e mandou para o próprio patrimônio, empatando o duelo. Na reta final, o Murici teve a oportunidade de virar o confronto, mas Vitor Caetano defendeu penalidade cobrada por Diogo Capela.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDACRB x Murici
Local: Estádio Rei Pelé, Maceió-ALData/horário: 26/01/2021 - 20h (de Brasília)Árbitro: José Ailton da Silva (FAF)Assistente 1: Benilson dos Santos (FAF)Assistentes 2: Antônio Ibiapina Alvarenga (FAF)Cartões amarelos: Ramon, Lucas (Murici), Marthã (CRB)Cartões vermelhos: -
GOLS: Marcinho (15'/1T) (1-0), Alan Uchoa (Contra) (25'/2T) (1-1)
CRB (Técnico: Allan Aal)Vitor Caetano; Reginaldo, Matheus, Alan Uchoa, Romão; Marthã (Jean Patrick 36'/2T), Yago e Diego Torres (Dudu 36'/2T); Marcinho (Richard 36'/2T), Maycon Douglas e Alan James (Vico 22'/2T).
MURICI (Técnico: Jadson Oliveira)Rodrigo Dias; Lucas (Kelvin - intervalo), Carlos Alberto, Alex e Edson Lucas; Ramon, João Vitor (Gueba 44'/2T), Diego Capela (Geovani 39'/2T) e Leilson; Morais (James 16'/2T) e Soares.