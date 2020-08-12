Com direito a meme, Braga acerta chegada de Haydar e sequência de Leandrinho

Com a primeira janela de transferências para inscrição dos atletas vindos do exterior se encerrando na última segunda-feira (10), o Red Bull Bragantino precisou correr para fazer a sua última incorporação nesse período: o zagueiro colombiano César Haydar, vindo do Junior Barranquilla-COL.

Tamanha foi a mobilização para acertar a chegada do atleta de 19 anos de idade que assinou contrato com validade até 2025 que, nas redes sociais, o Massa Bruta publicou uma animação fazendo referência a famosa franquia de filmes "Indiana Jones". Além da negociação que oficialmente não teve valores revelados, mas especula-se o custo de R$ 15 milhões, o Bragantino oficializou que chegou a um acordo para ficar em definitivo com os direitos do atacante Leandrinho, anteriormente pertencente ao Napoli-ITA.

Apesar de ligado ao clube europeu, ele jamais defendeu o clube italiano desde que deixou a Ponte Preta, time pelo qual passou depois de se adquirido ao formador Ituano.