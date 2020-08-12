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futebol

Com direito a meme, Braga acerta chegada de Haydar e sequência de Leandrinho

Fazendo referência a aclamado personagem de cinema, clube de Bragança Paulista brincou com acertos de última hora em meio ao fechamento da janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 12:55

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 12:55

Com a primeira janela de transferências para inscrição dos atletas vindos do exterior se encerrando na última segunda-feira (10), o Red Bull Bragantino precisou correr para fazer a sua última incorporação nesse período: o zagueiro colombiano César Haydar, vindo do Junior Barranquilla-COL.
Tamanha foi a mobilização para acertar a chegada do atleta de 19 anos de idade que assinou contrato com validade até 2025 que, nas redes sociais, o Massa Bruta publicou uma animação fazendo referência a famosa franquia de filmes "Indiana Jones". Além da negociação que oficialmente não teve valores revelados, mas especula-se o custo de R$ 15 milhões, o Bragantino oficializou que chegou a um acordo para ficar em definitivo com os direitos do atacante Leandrinho, anteriormente pertencente ao Napoli-ITA.
Apesar de ligado ao clube europeu, ele jamais defendeu o clube italiano desde que deixou a Ponte Preta, time pelo qual passou depois de se adquirido ao formador Ituano.
Além dos citados, Leandrinho também tem em seu currículo uma passagem de poucas partidas vestindo a camisa do Atlético-MG entre 2018 e 2019 (também por empréstimo do Napoli) onde somou nove partidas e não balançou as redes.

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