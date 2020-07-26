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futebol

Com direito a "Lei do ex", Roma vence a Fiorentina no estádio Olímpico

Equipe da Capital está matematicamente na próxima edição da Liga Europa. Já os visitantes seguem no meio da tabela. Veretout marcou duas vezes, enquanto Milenkovic descontou...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 19:36

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 19:36
Crédito: Roma vence a Fiorentina por 2 a 1, no estádio Olímpico, com dois gols deVeretout (AFP
Em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma venceu a Fiorentina por 2 a 1, no estádio Olímpico. Veretout abriu o placar, de pênalti, no primeiro tempo, enquanto Milenkovic empatou na etapa final. No fim, Veretout marcou novamente de pênalti e decretou a vitória romana, que abriu quatro pontos para o Milan na tabela.
Na próxima rodada, o time da capital visita o Torino, no estádio Olímpico de Turim, às 16h45 (horário de Brasília), na quarta. A Fiorentina, por sua vez, joga no mesmo dia e horário, contra o Bologna, no Artemio Franchi.
Confira a Classificação do Campeonato Italiano
Confronto equilibradoA partida começou equilibrada no estádio Olímpico, com muita disputa no meio-campo e poucas oportunidades claras de gol. Com mais posse de bola, a equipe da capital tentava encaixar melhor as transições e verticalizar mais o jogo, mas não conseguia furar o bloqueio da boa atuação do sistema defensivo do time Viola. Em boa chegada pela esquerda, Dzeko cruzou na área, a bola passou pelo goleiro, mas Pezzella afastou o perigo, na pequena área.
Lei do ex!A parte final da primeira etapa, o jogo melhorou e as duas equipes criaram chances de abrir o placar. Porém, prevaleceu a lei do ex. Minutos antes, Veretout dominou na área, mas pegou mal e mandou por cima. Até que aos 44, Pol Lirola foi imprudente e cometeu falta na área, pênalti para a Roma. Veretout bateu com frieza e marcou, porém não comemorou, em respeito ao seu ex-clube.
Romanos quase ampliamDois minutos depois, a Roma chegou novamente com perigo ao ataque. Mancini recebeu e bateu com tranquilidade para ampliar o marcador. Contudo, o árbitro assinalou impedimento e anulou o gol. Na etapa final, a Roma se aproximou do segundo gol com Mkhitaryan, que recebeu ótimo passe, e bateu no canto, passando perto.
Viola pelo altoA Roma, apesar de ter mais posse de bola e fazer uma boa partida, deixou espaços para os contra-ataques da Fiorentina, que no primeiro momento não aproveitou. Aos 8, Mkhitaryan recebeu na área, chutou cruzado, e a bola bateu mansamente no poste direito. No minuto seguinte. Erick Pulgar cobrou o escanteio na medida, na cabeça de Milenkovic, que escorou para o fundo da meta de Lopez, que nada pôde fazer para impedir o empate.
Mais um pênaltiNa parte final da partida, a Roma acertou mais uma vez a trave com Dzeko e teve a grande chance de desempatar e sair com a vitória. O árbitro Daniele Chiffi apitou falta na área e assinalou mais um pênalti para a equipe da capital. Veretout não perdoou e marcou mais um, novamente com a lei do ex.

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