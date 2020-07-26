Com direito a "Lei do ex", Roma vence a Fiorentina no estádio Olímpico

Crédito: Roma vence a Fiorentina por 2 a 1, no estádio Olímpico, com dois gols deVeretout (AFP

Em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma venceu a Fiorentina por 2 a 1, no estádio Olímpico. Veretout abriu o placar, de pênalti, no primeiro tempo, enquanto Milenkovic empatou na etapa final. No fim, Veretout marcou novamente de pênalti e decretou a vitória romana, que abriu quatro pontos para o Milan na tabela.

Na próxima rodada, o time da capital visita o Torino, no estádio Olímpico de Turim, às 16h45 (horário de Brasília), na quarta. A Fiorentina, por sua vez, joga no mesmo dia e horário, contra o Bologna, no Artemio Franchi.

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Confronto equilibradoA partida começou equilibrada no estádio Olímpico, com muita disputa no meio-campo e poucas oportunidades claras de gol. Com mais posse de bola, a equipe da capital tentava encaixar melhor as transições e verticalizar mais o jogo, mas não conseguia furar o bloqueio da boa atuação do sistema defensivo do time Viola. Em boa chegada pela esquerda, Dzeko cruzou na área, a bola passou pelo goleiro, mas Pezzella afastou o perigo, na pequena área.

Lei do ex!A parte final da primeira etapa, o jogo melhorou e as duas equipes criaram chances de abrir o placar. Porém, prevaleceu a lei do ex. Minutos antes, Veretout dominou na área, mas pegou mal e mandou por cima. Até que aos 44, Pol Lirola foi imprudente e cometeu falta na área, pênalti para a Roma. Veretout bateu com frieza e marcou, porém não comemorou, em respeito ao seu ex-clube.

Romanos quase ampliamDois minutos depois, a Roma chegou novamente com perigo ao ataque. Mancini recebeu e bateu com tranquilidade para ampliar o marcador. Contudo, o árbitro assinalou impedimento e anulou o gol. Na etapa final, a Roma se aproximou do segundo gol com Mkhitaryan, que recebeu ótimo passe, e bateu no canto, passando perto.

Viola pelo altoA Roma, apesar de ter mais posse de bola e fazer uma boa partida, deixou espaços para os contra-ataques da Fiorentina, que no primeiro momento não aproveitou. Aos 8, Mkhitaryan recebeu na área, chutou cruzado, e a bola bateu mansamente no poste direito. No minuto seguinte. Erick Pulgar cobrou o escanteio na medida, na cabeça de Milenkovic, que escorou para o fundo da meta de Lopez, que nada pôde fazer para impedir o empate.