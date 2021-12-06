Com direito a hologramas e cinema, presidente do Botafogo espera mais de 300 mil visitantes em novo Museu

O Museu Botafogo será a grande novidade do clube para fechar o ano. Com o acesso para a Série A do Brasileirão garantido, a diretoria do Alvinegro foca em algo para fora de campo: nesta quarta-feira, a apresentação do projeto, com previsão para ser inaugurado no fim de 2022, será apresentado aos sócios na sede de General Severiano.+ Botafogo faz primeira consulta formal por Luís Oyama; jogador tem sondagens, mas quer ficar

Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, não esconde a empolgação com o museu. Em entrevista à "BotafogoTV" nesta segunda-feira, o mandatário revelou que essa reunião com os sócios servirá para mostrar as bases daquilo que será o projeto.

– Botafoguenses, hoje estou feliz porque mais uma etapa desse trabalho duro do Museu do Botafogo. Uma parceria com a Mude e a Secretaria do Estado e com um parceiro adicional do Botafogo, que está propiciando os recursos, vamos lançar no dia 8 de dezembro, aniversário da fusão do clube, a pedra fundamental das obras desse museu - afirmou.

As expectativas são altas: além de tecnologia e contar a história do Botafogo, Durcesio Mello espera um número considerável de visitantes no local.

– O museu vai ser um estado de arte. Terá hologramas, cinema 360º, muito interatividade e a história do Botafogo vai estar lá. O mais interessante é que a gente espera uma visitação de 300 mil pessoas por ano. Grande parte disso será de turistas vamos levar a marca do Botafogo para fora - completou.