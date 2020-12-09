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Com direito a hat-trick de Neymar, PSG bate o Istanbul Basaksehir em continuação de jogo da Champions

Após suspensão da partida por racismo de quarto árbitro na terça-feira, equipes voltam a campo no Parque dos Príncipes e franceses não tomam conhecimento do time da Turquia...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 16:34

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:34

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Na continuidade da partida entre PSG e Istanbul Basaksehir pela Liga dos Campeões, que foi suspensa na terça-feira por conta da injúria racial de Sebastian Soltescu, então quarto árbitro, o clube francês não tomou conhecimento dos turcos. Com três gols de Neymar e dois de Mbappé, os parisienses venceram por 5 a 1 nesta quarta, no Parque dos Príncipes.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesPROTESTOS​Antes da bola rolar, jogadores de PSG e Istanbul Basaksehir foram a campo para aquecimento com uma mensagem contra o crime de injúria racial. Os atletas entraram no gramado com uma camisa escrito "não ao racismo". Quando foram a campo em definitivo para a partida, o hino da Champions foi tocado no estádio com os jogadores de joelho.
SOLIDÁRIO COM OS COMPANHEIROS​Antes do intervalo, Neymar tabelou com Florenzi dentro da área, foi derrubado pelo goleiro Mert Günok, e Bakker aproveitou o rebote para fazer o gol. No entanto, o jogador estava impedido e o VAR mandou o gol ser anulado. Antes da posição irregular, porém, a arbitragem pegou pênalti do arqueiro em Neymar. O camisa 10 deixou Mbappé bater e o francês não desperdiçou.
FOME DE GOLSMesmo com a vantagem confortável no placar, o Paris Saint-Germain não diminuiu o ritmo e continuou sufocando o time da Turquia. Aos cinco minutos, Neymar tabelou com Di María e acertou belo chute da entrada da área para fazer o seu terceiro no dia e quarto do PSG. Di María deu outra assistência após passe de Neymar, desta vez para Mbappé fazer o quinto. Quando a partida estava 4 a 0, o Basaksehir diminuiu com Mehmet Topal.
NÚMEROS DE NEYMARCom os três gols marcados, Neymar tem agora seis na Liga dos Campeões e se igualou com outros três jogadores na artilharia da competição. São eles: Morata, da Juventus; Haaland, do Borussia Dortmund; e Rashford, do Manchester United.
SITUAÇÃOCom o resultado, o time da Cidade Luz, que já estava classificado com a vitória do RB Leipzig sobre o Manchester United na terça-feira, confirmou o primeiro lugar do Grupo H do torneio. Com isso, o Paris Saint-Germain, ao menos nas oitavas de final, jogará a partida decisiva em casa.

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