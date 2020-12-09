Com direito a hat-trick de Neymar, PSG bate o Istanbul Basaksehir em continuação de jogo da Champions

Na continuidade da partida entre PSG e Istanbul Basaksehir pela Liga dos Campeões, que foi suspensa na terça-feira por conta da injúria racial de Sebastian Soltescu, então quarto árbitro, o clube francês não tomou conhecimento dos turcos. Com três gols de Neymar e dois de Mbappé, os parisienses venceram por 5 a 1 nesta quarta, no Parque dos Príncipes.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesPROTESTOSAntes da bola rolar, jogadores de PSG e Istanbul Basaksehir foram a campo para aquecimento com uma mensagem contra o crime de injúria racial. Os atletas entraram no gramado com uma camisa escrito "não ao racismo". Quando foram a campo em definitivo para a partida, o hino da Champions foi tocado no estádio com os jogadores de joelho.
SOLIDÁRIO COM OS COMPANHEIROSAntes do intervalo, Neymar tabelou com Florenzi dentro da área, foi derrubado pelo goleiro Mert Günok, e Bakker aproveitou o rebote para fazer o gol. No entanto, o jogador estava impedido e o VAR mandou o gol ser anulado. Antes da posição irregular, porém, a arbitragem pegou pênalti do arqueiro em Neymar. O camisa 10 deixou Mbappé bater e o francês não desperdiçou.
FOME DE GOLSMesmo com a vantagem confortável no placar, o Paris Saint-Germain não diminuiu o ritmo e continuou sufocando o time da Turquia. Aos cinco minutos, Neymar tabelou com Di María e acertou belo chute da entrada da área para fazer o seu terceiro no dia e quarto do PSG. Di María deu outra assistência após passe de Neymar, desta vez para Mbappé fazer o quinto. Quando a partida estava 4 a 0, o Basaksehir diminuiu com Mehmet Topal.
NÚMEROS DE NEYMARCom os três gols marcados, Neymar tem agora seis na Liga dos Campeões e se igualou com outros três jogadores na artilharia da competição. São eles: Morata, da Juventus; Haaland, do Borussia Dortmund; e Rashford, do Manchester United.
SITUAÇÃOCom o resultado, o time da Cidade Luz, que já estava classificado com a vitória do RB Leipzig sobre o Manchester United na terça-feira, confirmou o primeiro lugar do Grupo H do torneio. Com isso, o Paris Saint-Germain, ao menos nas oitavas de final, jogará a partida decisiva em casa.