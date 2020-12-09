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Liga dos Campeões

Neymar faz três gols e PSG bate o Istambul em jogo marcado por protesto

Após suspensão da partida por racismo do quarto árbitro na terça-feira (08), equipes voltam a campo no Parque dos Príncipes e franceses não tomam conhecimento do time da Turquia

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 16:34

Publicado em 

09 dez 2020 às 16:34
Neymar e outros jogadores entraram em campo com camisa com mensagem antiracista
Neymar e outros jogadores entraram em campo com camisa com mensagem antiracista Crédito: PSG/Divulgação
Na continuidade da partida entre PSG e Istambul Basaksehir pela Liga dos Campeões, que foi suspensa na terça-feira (08) por conta da injúria racial de Sebastian Soltescu, então quarto árbitro, o clube francês não tomou conhecimento dos turcos. Com três gols de Neymar e dois de Mbappé, os parisienses venceram por 5 a 1 nesta quarta (09), no Parque dos Príncipes.
​Antes da bola rolar, jogadores de PSG e Istambul Basaksehir foram a campo para aquecimento com uma mensagem contra o crime de injúria racial. Os atletas entraram no gramado com uma camisa escrito "não ao racismo". Quando foram a campo em definitivo para a partida, o hino da Champions foi tocado no estádio com os jogadores de joelho.

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NOVA ARBITRAGEM

Após toda a confusão com a arbitragem romena, a Uefa afastou os juízes da partidas e outros árbitros foram chamados às pressas para comandar o duelo. O jogo ficou a cargo do holandês Danny Makkelie, com os assistentes Mario Diks, também da Holanda, e o polonês Marcin Boniek. O quarto árbitro foi o também polonês Bartosz Frankowski. A equipe que comandou o VAR foi mantida sob os cuidados dos italianos Marco Di Bello e Maurizio Mariani.

O JOGO

Com direito a hat-trick de Neymar, PSG bate o Istambul Basaksehir em continuação de jogo da Champions
Com direito a hat-trick de Neymar, PSG bate o Istambul Basaksehir em continuação de jogo da Champions Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A partida recomeçou com 13 minutos e 30 segundos, exatamente o tempo em que foi paralisada. E não precisou de muito tempo para Neymar desfilar classe em campo. Aos 21 minutos, o brasileiro recebeu de Verratti, deu linda caneta em Carlos Ponck, e bateu bonito para fazer o primeiro. Pouco depois, em contra-ataque puxado por Rafinha, Mbappé tocou para o camisa 10, que fez o segundo.
Antes do intervalo, Neymar tabelou com Florenzi dentro da área, foi derrubado pelo goleiro Mert Günok, e Bakker aproveitou o rebote para fazer o gol. No entanto, o jogador estava impedido e o VAR mandou o gol ser anulado. Antes da posição irregular, porém, a arbitragem pegou pênalti do arqueiro em Neymar. O camisa 10 deixou Mbappé bater e o francês não desperdiçou.
Mesmo com a vantagem confortável no placar, o Paris Saint-Germain não diminuiu o ritmo e continuou sufocando o time da Turquia. Aos cinco minutos, Neymar tabelou com Di María e acertou belo chute da entrada da área para fazer o seu terceiro no dia e quarto do PSG. Di María deu outra assistência após passe de Neymar, desta vez para Mbappé fazer o quinto. Quando a partida estava 4 a 0, o Basaksehir diminuiu com Mehmet Topal.

NÚMEROS DE NEYMAR

Com os três gols marcados, Neymar tem agora seis na Liga dos Campeões e se igualou com outros três jogadores na artilharia da competição. São eles: Morata, da Juventus; Haaland, do Borussia Dortmund; e Rashford, do Manchester United.
Com o resultado, o time da Cidade Luz, que já estava classificado com a vitória do RB Leipzig sobre o Manchester United na terça-feira, confirmou o primeiro lugar do Grupo H do torneio. Com isso, o Paris Saint-Germain, ao menos nas oitavas de final, jogará a partida decisiva em casa.

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