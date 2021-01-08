Com direito a hat-trick, assistência e pênalti sofrido, Dudu comanda goleada do Al Duhail no Catar

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Um dia após comemorar o aniversário de 29 anos, o meia-atacante Dudu voltou a dar show no Catar. Nesta sexta-feira, o brasileiro brilhou e saiu de campo como um dos grandes destaques do Al Duhail na goleada de 8 a 1 sobre o Al Wakra, pela 13ª rodada da competição nacional.

+ Bayern interessado em meia e United pode pagar R$ 653 milhões em jogador rival… Veja o Dia do MercadoDessa vez, o ex-jogador do Palmeiras marcou três gols, deu assistência para o compatriota Edmilson Júnior marcar um dos seus quatro tentos e ainda sofreu o pênalti convertido por Almoez Ali. Mohamed Benyettou descontou para os visitantes.

Em ótima fase no continente asiático, Dudu já marcou 11 gols e deu nove assistências em 20 partidas oficiais pelo Al Duhail. Esses números representam a impressionante média de uma participação direta em gol por duelo. Os números chamam ainda mais atenção se considerarmos somente os últimos sete jogos. Nesse período, o camisa 77 balançou as redes sete vezes e deu oito passes decisivos.

- Semana especial demais pra mim. Ontem foi o meu aniversário e fiquei muito feliz porque pude passar o dia com os meus filhos, que estão aqui comigo há algumas semanas. Além disso, recebi muitas mensagens de carinho do pessoal do Brasil, o que me deixou bastante contente. Hoje, pude ajudar o time novamente e acredito que tenha sido a minha melhor atuação desde que cheguei aqui - afirmou Dudu, após a partida.

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Com 10 gols somente pelo Campeonato Catari, o brasileiro já é o terceiro maior goleador da competição, atrás apenas de Youcef Belaili (11) e Baghdad Bounedjah (12). Segundo ele, a recepção dos companheiros e da diretoria foi importante para a rápida adaptação no novo país.

- Como sempre falei, desde os meus primeiros dias aqui, todo o pessoal do clube e as pessoas da cidade me deram muito apoio e demonstraram bastante confiança no meu futebol. Fico feliz de estar correspondendo e espero retribuir muito mais todo esse carinho. O time vem melhorando a cada partida e vamos seguir trabalhando firme porque temos grandes objetivos pela frente.