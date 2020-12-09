Com direito a goleada, CSA bate o Confiança e cola no G4 da Série B

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Precisando da vitória para não perder os líderes de vista, o CSA, mesmo fora de casa, não decepcionou. Sem maiores dificuldades, aplicou uma goleada de 5 a 1 no Confiança , na noite desta terça-feira (8), na Arena Batistão, em Aracaju, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão da Série B.

Com o resultado, o time de Alagoas chegou aos 41 pontos pulando para a 6ª posição, diminuindo a distância para o Cuiabá, que hoje abre o G4. Já o time de Sergipe, com o revés sofrido, acabou descendo dois degraus ocupando agora a 9ª colocação com seus 39 pontos.O jogo

Com um início mais equilibrado, tanto o Confiança, quanto o CSA, não quiseram saber de focar no lado defensivo. Nos primeiros 10 minutos de bola rolando, os dois times conseguiram criar chances de gol, sendo a da equipe alagoano com Andrigo, e Léo Griggio, para o time sergipano, porém seu tento acabous sendo invalidado pois a arbitragem pegou um impedimento.

Na sequência, o Azulão passou a ser pressionado, porém conseguiu abrir a contagem aos 15 minutos. Após bonita jogada individual deixando para trás a marcação, Cedric bateu na saída do goleiro Jean para fazer um golaço. 1 a 0.

E o time de Mozart não queria saber de dar espaços ao rival, chegando mais duas vezes com o camisa 10, Paulo Sérgio, porém o atacante não teve êxito nos arremates. Após as tentativas, finalmente os visitantes, aos 32, ampliaram o placar na Arena Batistão com Andrigo, com assistência de Geovane, fazendo com que o meia limpasse a jogada para finalizar com precisão contra o goleiro Jean. 2 a 0.

Em desvantagem no duelo, o Confiança não quis saber do adversário crescer mais em campo e, aos 37, descontou com Nirley, após cruzamento de Guilherme Castilho. 2 a 1.

Já na segunda etapa, Daniel Cerqueira então promoveu duas trocas em sua equipe no intervalo. Mas quem fez mais um foi o CSA. Logo no primeiro minuto, Paulo Sérgio, após cruzamento de Andrigo, com a bola passando por todos na área, não teve dificuldades para fazer. 3 a 1.

Mesmo vendo o adversário fortalecido com placar construído, os mandantes não queriam saber de desânimo. Em algumas descidas para o seu campo de ataque, chegando a acertar a trave de Jean duas vezes com Nirley e Ari Moura, para desespero dos jogadores.

Com o tempo passando, até meados dos 30, os dois treinadores então promoveram mais substituições. E quem se deu melhor foi a equipe comandada por Mozart. Minutos depois, aos 34, após outra boa jogada de Cedric, dando o passe final para Rafael Bilu aumentar o marcador. 4 a 1.