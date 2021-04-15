Com direito a golaço de Giovanni, Avaí bate Cascavel e avança na Copa do Brasil

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí FC

Avaí e FC Cascavel se enfrentaram pelo penúltimo jogo da segunda fase da Copa do Brasil, no Estádio da Ressacada. Com uma equipe melhor organizada, e provando isso durante os 90 minutos, os comandados de Claudinei Oliveira confirmou o favoritismo e conseguiu avançar para a próxima fase do torneio ao vencer pelo placar de 2 a 0, gols de Júnior Dutra e Giovanni.

Com o êxito, o Avaí não só aguarda o sorteio que será realizado pela CBF para saber seu próximo adversário na Copa do Brasil, como também poderá cobrar da entidade o Pix no valor de R$ 1,7 milhão pela participação na terceira fase da competição mata-mata.

DOMÍNIO DO AVAÍ

O Avaí se sobressaiu até a metade do primeiro tempo. A equipe de Claudinei Oliveira teve a superioridade na posse da bola e procurou nos passes curtos chegar ao ataque. O Cascavel, por sua vez, encontrou muitas dificuldades neste período citado, onde por muitas vezes viu o Leão roubar a bola em seu próprio campo defensivo. As transições também foram bem complicadas para a equipe do Paraná.

Apesar do domínio do time catarinense, as finalizações ficaram em débito. Nas duas únicas oportunidades de mais perigo até os 22 minutos, Junior Dutra fez jogada individual e chutou, mas a bola desviou no meio do caminho e ficou com o goleiro Ricardo. Mais tarde, Serrato pegou a bola na região da área, próximo a meia-lua, chutou e Ricardo novamente ficou com ela.

QUE BOMBA!!!

Uma das soluções encontradas pelo Avaí foi arriscar de longe, e quase que Giovanni teve sucesso. O camisa 29 pegou no meio e chutou forte, a bola desviou e Ricardo teve trabalho para espalmar para escanteio.

OPA, OPA, OPA... NÃO VALEU

Mais uma chegada do Avaí e desta vez até saiu gol, mas antes foi assinalado impedimento. Giovanni cobrou escanteio pela direita, Lourenço desvia de cabeça e a bola sobra para Júnior Dutra, que só desvia para o gol. Porém o bandeirinha levantou o instrumento e paralisou a jogada.

AGORA, SIM, JÚNIOR DUTRA

A famosa frase "pedra dura, tanto bate até que fura" fez jus na Ressacada. De tanto insistir, o Avaí abriu o placar exatamente no último minuto da primeira etapa. Vinícius Leite emendou um cruzamento de três dedos e Júnior Dutra se antecipou a defesa para cabecear e abrir o placar.

AVAÍ É DONO DO PRIMEIRO TEMPO E CASCAVEL SÓ ASSISTE

O ritmo do início e meio do jogo permaneceu no fim com o Avaí querendo de todos os jeitos abrir o placar. A partir da metade da etapa inicial foi que o Leão começou a ter mais perigo e dar trabalho ao goleiro Ricardo. Giovanni em duas oportunidades, Júnior Dutra e Lourenço assustaram o arqueiro do time paranaense. Mas no fim, o camisa 11 foi quem conseguiu êxito ao marcar seu primeiro gol no retorno ao Avaí.

CASCAVEL VOLTOU DO INTERVALO COM POSTURA DIFERENTE

O técnico Tcheco fez duas substituíções no intervalo, tirou o meio-campista Sotto e colocou o atacante Douglas e trocou o atacante Peu pelo meia Gama. E em dez minutos, a equipe paranaense teve duas chances que não teve em todo o período do primeiro tempo.

Aos oito minutos, uma bola cruzada veio da direita. Léo Itaperuna mergulhou na primeira trave, porém mandou a chance para fora. Dois minutos depois, Douglas fez cruzamento pela esquerda e o goleiro Glédson não conseguiu afastar totalmente. A bola sobrou para João Pedro, que dominou e mesmo com o arqueiro no gramado errou a meta.

GOLAÇO DE GIOVANNI PARA O AVAÍ

Após melhorar no segundo tempo e ter chances no ataque, o Cascavel tomou um banho de água fria com um chutaço de Giovanni. Aos 20 minutos, o camisa 29 recebeu próximo do bico da área esquerda, dominou e chutou para fazer um golaço e ainda ver a bola bater no travessão.

Cabe destacar que o meia já vinha tentando arremates desde o primeiro tempo.

GOL MAL ANULADO DO AVAÍ

Aos 30 minutos, o Avaí aproveitou a queda do Cascavel após o gol sofrido e seguiu firme e marcou o terceiro, que foi mal anulado pelo bandeirinha. Renato recebeu de Valdívia e chutou cruzado dentro da área, Gabriel apareceu do outro lado e mandou para o fundo do gol, mas o assistente anulou. O problema é que as imagens mostraram o lateral bem atrás da bola na hora do arremate do camisa 7.

CASCAVEL NÃO DESISTIU

A Serpente tentou mudar sua postura do primeiro tempo e no segundo buscou marcar ao menos um gol até os minutos finais. Apesar de ter iniciado bem a etapa final, a equipe caiu de rendimento após o segundo gol do Avaí e mostrou não ter forças para buscar o resultado.

Porém o time de Tcheco não se rendeu e até deu mais trabalho ao Leão da Ilha no segundo tempo e ao goleiro Glédson. Porém o gol que serviria como motivação não saiu e o Avaí conseguiu a classificação na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICAAVAÍ X FC CASCAVEL - SEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL Estádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)Data e hora: 15 de março de 2021, às 19h (de Brasília)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Edevan de Oliveira Pereira (BA)Gramado: BomCartões amarelos: Edílson (AVA) / João Pedro, Libano, Willian Gomes (CAS)Cartões vermelhos: -

GOLS: Júnior Dutra, 46'/1ºT (1-0); Giovanni, aos 20'/2ºT (2-0)

AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Glédson; Edílson (Iury, aos 32'/2ºT), Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Marcos Serrato, Vinícius Leite (Renato, aos 15'/2ºT) e Giovanni (Valdívia, aos 21'/2ºT); Lourenço (Gabriel, aos 21'/2ºT) e Júnior Dutra (Jonathan, aos 32'/2ºT).