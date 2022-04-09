Com direito a golaço de Didira, CSA vence jogo de ida contra o Murici

Medindo forças na partida de ida, tendo em disputa o 3º lugar do Campeonato Alagoano, Murici e CSA entraram em campo na tarde deste sábado, no estádio José Gomes da Costa. E quem se deu melhor foram os visitantes. Ainda na etapa inicial, Didira, em um bonito chute no ângulo, e Marcel, já nos acréscimos, decretaram a vitória do Azulão por 2 a 0.
Já de olho no duelo da volta, as equipes voltam a se enfrentar terça-feira (12), no estádio Rei Pelé.
Fazendo valer o fator casa, o Murici iniciou o jogo buscando seu campo de ataque. Entretanto, mesmo conseguindo chegar à grande área rival, quase abriu o placar quando Douglas cabeceou contra seu próprio gol.
Mas o CSA não deixou-me intimidar pela força do adversário e, momentos depois, abriu a contagem aos 10 minutos. Após cruzamento na medida, Didira ajeitou a bola e mandou no ângulo sem chances para o goleiro Ferreira.
AZULÃO AMPLIA
Mesmo em vantagem no marcador, o time de Mozart não tirou o pé do acelerador. Seguindo na pressão, apesar do gramado não ajudar na velocidade da bola, mostrava uma superioridade sem permitir que o adversário conseguisse ficar com a posse de bola.
Já nos acréscimos, aos 46 minutos, finalmente chegou ao segundo tento. Após cruzamento de Diego Renan em cobrança de escanteio, a bola acabou sobrando para Marcel mandar para o fundo das redes fechando o placar parcial em 2 a 0.
CSA SEGUIA MELHOR
Na volta para a etapa final, apenas o técnico Mozart foi quem optou por mudanças, tirando Diego Renan e Cedric para colocar em seus lugares Ernandes e Igor, respectivamente. Até meados dos 10 minutos, ainda com o gramado bastante castigado, mesmo com mais posse de bola, pouco conseguia assustar o goleiro Ferreira.
Tentando equilibrar as coisas, foi a vez do técnico interino do Murici, Sinval, apostar em algumas mudanças. Até meados dos 25 minutos, apesar de um certo esboço de pressão dos mandantes, acabou não sendo o suficiente para descontar no marcador.
RETA FINAL DE JOGO
Após os treinadores apostarem suas últimas fichas, o confronto seguiu com o mesmo panorama. Mesmo com o Verdão dando um pouco mais de trabalho ao goleiro Marcelo Carné, viu o Azulão assustar em alguns lances, mas o placar acabou ficando em 2 a 0 para os visitantes.FICHA TÉCNICAMURICI 0x2 CSA
Data e horário: 09/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio José Gomes da Costa, em Murici (AL)Árbitro: José Ricardo LaranjeiraAssistentes: Maxwell Rocha Silva e Lennon McCartney Farias
Cartões Amarelos: Ferreira, 25'/1ºT; Bruno Mota, 19'/2ºT
Gols: Didira, 10'/1ºT (1-0); Marcel, 46'/1ºT (2-0)
MURICI: Ferreira; Gueba, Alex, Adalberto e Gabriel; Rambo, Geovane e Alissinho (Bezerra, aos 15'/2ºT); João Vitor, Erick (Neguinho Paraiba, aos 15'/2ºT) e Breguete (Lucas, aos 32'/2ºT).(Técnico: Sinval)
CSA: Marcelo Carné; Cedric (Igor, no intervalo), Marcel, Douglas e Diego Renan (Ernandes, no intervalo); Giva Santos (Gabriel Tonini, aos 10'/2ºT), Luiz Henrique (Rodrigo Rodrigues, 10'/2ºT) e William; Didira (Felipe Augusto, 24'/2ºT), Dalberto e Bruno Mota.(Técnico: Mozart)