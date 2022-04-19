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futebol

Com direito a gol de ídolo, Figueirense domina e vence Altos pela Série C

Com resultado, equipe segue com 100% de aproveitamento no torneio...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 21:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 21:57
O Brasileirão Série C está cada vez mais movimentado. Ainda 100% na competição, o Figueirense goleou o Altos, vencendo por 4 a 1. As equipes se enfrentaram pela 2ª rodada do torneio, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Com o triunfo, os catarinenses ficam na 5ª colocação.
CALENDÁRIOApós a derrota, o Altos, que ainda não venceu na Série C e ocupa a 19ª colocação, entra em campo no sábado (23), diante do Ferroviário, em um embate de times na zona de descenso. Enquanto isso, o Figueirense enfrenta o Floresta, fora de casa, no domingo (24).Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDOMÍNIO!
O Figueirense dominou o duelo desde o início do jogo. Logo aos 5, os mandantes já abriram o placar. Oberdan recebeu de Gustavo Ramos, dominou no peito e chutou para o gol. No entanto, a arbitragem pegou impedimento. Isso não abalou o time, que abriu o marcador aos 29. Na jogada, Marlyson cobrou uma falta colocada. A bola desviou em Lídio e caiu no contrapé de Marcelo, que nada pôde fazer. Dois minutos depois, Léo Artur aproveitou contra-ataque. O jogador cortou do lado esquerdo para o meio, tirou o zagueiro e finalizou para o gol. O goleiro Marcelo tentou encaixar, mas a bola sobrou para Jhon Cley fazer o segundo.
MAIS GOLS...
O duelo se tornou uma goleada no segundo tempo. Logo aos 7, o Figueirense anotou mais um. Gustavo Ramos recebeu na ponta esquerda, passou para o meio, e Léo Artur chegou sozinho para colocar a bola dentro da rede. Aos 23, a arbitragem marcou pênalti após Marlyson sofrer falta de Dieyson. Na cobrança, Wilson mandou para o fundo e fez o quarto da equipe. O Altos descontou aos 31, com Dieguinho, que tirou da zaga e marcou. No final da partida, Uesley Gaúcho levou vermelho direto por uma entrada dura em Elielton, do Altos.
Crédito: Foto:PatrickFloriani/FFC

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