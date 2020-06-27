Com direito a ação solidária, Darlan estende contrato no Grêmio até 2023

Na última sexta-feira (26), o Grêmio prolongou o contrato de um dos bons valores surgidos em sua categoria de base e que, gradualmente, vem recebendo um maior número de chances sob o comando de Renato Portaluppi: o meio-campista Darlan.

Agora, o jogador tem acordo válido até dezembro de 2023 com um valor de multa rescisória no pomposo valor de 150 milhões de euros, cotado atualmente em R$ 918,7 milhões.

O atleta é um claro símbolo de identificação com o Tricolor desde os primeiros passos na carreira. Atualmente com 22 anos de idade, ele chegou ao Grêmio em 2010 para a Escolinha do clube para nunca mais sair.

Com isso, além da notória sensação de felicidade expressada em suas palavras ao site oficial do Imortal, Darlan fez questão de traduzir o seu sentimento de gratidão pelo acolhimento sentido desde sua chegada:

- É a realização de um sonho, com certeza. Cheguei muito cedo no Grêmio. É uma instituição que me abraçou de forma muito especial. Sou muito grato ao Clube e todos que me ajudaram a chegar no profissional, à confiança do presidente Romildo e dos meus companheiros, no dia a dia, para eu dar mais esse passo na carreira.