Com Diego Costa ao lado de Hulk e Keno, Atlético-MG está escalado; veja time que encara o Fluminense!

O Atlético-MG contará com Diego Costa no confronto com o Fluminense neste domingo (28). O atacante, que após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras se queixou de dores no músculo posterior da coxa direita, está escalado pelo técnico Cuca entre os titulares da linha de frente do Galo, ao lado de Keno e Hulk.Os atleticanos ainda contarão com o meio formado por Allan, Jair e Zaracho. Nacho é uma das opções do banco. A equipe traz: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Keno, Diego Costa e Hulk.