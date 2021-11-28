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Com Diego Costa ao lado de Hulk e Keno, Atlético-MG está escalado; veja time que encara o Fluminense!

Atacante era dúvida após se queixar de dores na partida contra o Palmeiras. Confronto deste domingo (28), no Mineirão, se torna ainda mais decisivo...
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Publicado em 

28 nov 2021 às 15:27

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 15:27

O Atlético-MG contará com Diego Costa no confronto com o Fluminense neste domingo (28). O atacante, que após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras se queixou de dores no músculo posterior da coxa direita, está escalado pelo técnico Cuca entre os titulares da linha de frente do Galo, ao lado de Keno e Hulk.Os atleticanos ainda contarão com o meio formado por Allan, Jair e Zaracho. Nacho é uma das opções do banco. A equipe traz: Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Keno, Diego Costa e Hulk.
O Atlético-MG precisa dos três pontos para, ao fim da trigésima-sexta rodada, se aproximar ainda mais do título. Com um eventual triunfo, o Galo pode ser campeão já na terça-feira (30), mesmo sem entrar em campo. A equipe teria de "secar" o Flamengo diante do Ceará.
Crédito: DiegoCostafarápartedaformaçãomaisofensivadoGalodiantedoFlu(PedroSouza/Atlético

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