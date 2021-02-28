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futebol

Com dez gols na temporada, Everton quer fim de ano perfeito no Adalah

Atacante brasileiro ex-Sport está passando por ótimo momento no clube da Arábia Saudita, e busca bom fim de temporada
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LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 15:35

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 15:35

Crédito: Divulgação / Al Adalah
Em grande momento no Al Adalah, o atacante Everton, que tem dez gols com a camisa do clube árabe, falou sobre a fase especial que vive no país. Segundo o atleta, a meta é melhorar ainda mais os números nos próximos meses.
Veja a tabela do Inglês- O mais importante agora é manter esse ritmo para terminar a temporada marcando e ajudando a equipe no fim do ano. Tenho me dedicado muito para crescer de produção e para encerrar minha temporada com ótimas exibições - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o Adalah quer terminar bem a liga da Arábia Saudita.
- Queremos terminar a liga deste ano vencendo e fazendo bons jogos. O mais importante é que a equipe tem buscado essa evolução - falou o atacante brasileiro.

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