Com dez gols na temporada, Everton quer fim de ano perfeito no Adalah

Crédito: Divulgação / Al Adalah

Em grande momento no Al Adalah, o atacante Everton, que tem dez gols com a camisa do clube árabe, falou sobre a fase especial que vive no país. Segundo o atleta, a meta é melhorar ainda mais os números nos próximos meses.

Veja a tabela do Inglês- O mais importante agora é manter esse ritmo para terminar a temporada marcando e ajudando a equipe no fim do ano. Tenho me dedicado muito para crescer de produção e para encerrar minha temporada com ótimas exibições - disse.

Ainda de acordo com o atleta, o Adalah quer terminar bem a liga da Arábia Saudita.