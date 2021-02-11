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Com desfalques, setor ofensivo é problema no São Paulo contra o Grêmio; veja possíveis soluções

Igor Gomes e Pablo receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Gabriel Sara ficou fora da partida diante do Ceará com dores no adutor e também pode ser desfalque...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 10:00

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: Lenita Rodrigues/Ofotográfico
O técnico interino Marcos Vizolli terá problemas no setor ofensivo para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (14), às 20h30, em Porto Alegre. Isso porque três atletas do setor devem ser desfalques.
São Paulo perto de anunciar Crespo: lembre os treinadores estrangeiros do Tricolor
Igor Gomes e Pablo são ausências certas. O camisa 26 recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, mesma situação do camisa nove. Outro problema pode ser Gabriel Sara, que ficou de fora do empate por 1 a 1 contra o Ceará, por dores no adutor. Ele ainda fará exames para saber a gravidade da lesão.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOVizolli tem algumas opções para escalar o meio-campo do São Paulo. No lugar de Igor, ele pode escalar Vitor Bueno, que já fez a função de armador em algumas partidas. Outra opção é escalar Hernanes, fazendo uma dupla de volantes com Luan e adiantando Daniel Alves.
Caso Sara fique de fora do jogo, Vizolli pode ousar e escalar Toró ou até mesmo Galeano, formando uma linha de três atacantes, com Carneiro, que deve entrar na vaga de Pablo, e Luciano. Com isso, a equipe ficaria ainda mais ofensiva.
Resta saber como serão os treinamentos até o dia da partida e como a comissão técnica decidirá escalar o Tricolor para vencer a primeira no ano.

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