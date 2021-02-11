Com desfalques, setor ofensivo é problema no São Paulo contra o Grêmio; veja possíveis soluções

Crédito: Lenita Rodrigues/Ofotográfico

O técnico interino Marcos Vizolli terá problemas no setor ofensivo para enfrentar o Grêmio, no próximo domingo (14), às 20h30, em Porto Alegre. Isso porque três atletas do setor devem ser desfalques.

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Igor Gomes e Pablo são ausências certas. O camisa 26 recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, mesma situação do camisa nove. Outro problema pode ser Gabriel Sara, que ficou de fora do empate por 1 a 1 contra o Ceará, por dores no adutor. Ele ainda fará exames para saber a gravidade da lesão.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOVizolli tem algumas opções para escalar o meio-campo do São Paulo. No lugar de Igor, ele pode escalar Vitor Bueno, que já fez a função de armador em algumas partidas. Outra opção é escalar Hernanes, fazendo uma dupla de volantes com Luan e adiantando Daniel Alves.

Caso Sara fique de fora do jogo, Vizolli pode ousar e escalar Toró ou até mesmo Galeano, formando uma linha de três atacantes, com Carneiro, que deve entrar na vaga de Pablo, e Luciano. Com isso, a equipe ficaria ainda mais ofensiva.