Com desfalques, São Paulo retoma os treinamentos no CT da Barra Funda

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Nesta terça-feira (9), o São Paulo se reapresentou às 16h, no CT da Barra Funda, para seguir os treinamentos após dois dias de folga. O time jogou pela última vez no sábado (6), quando goleou o Santos, por 4 a 0, no Morumbi, em partida válida pela terceira rodada do Paulistão. O Tricolor mira, agora, o Novorizontino, adversário que enfrentará no próximo sábado (13).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021

O treino, porém, ficou marcado por algumas informações não muito positivas para o Tricolor. O meia Igor Gomes seguiu realizando trabalho de recuperação com os preparadores físicos após concussão e, agora, Léo e Arboleda são dúvidas para o jogo de sábado, caso o Paulistão não seja paralizado.

Os dois possíveis novos desfalques se devem a uma folga concedida ao zagueiro Arboleda, que deve viajar para seu país natal, o Equador e a uma febre de Léo, que fará o teste para a Covid-19.