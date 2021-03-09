Com desfalques, São Paulo retoma os treinamentos no CT da Barra Funda

Nesta terça-feira (9), o São Paulo se reapresentou às 16h, no CT da Barra Funda, para seguir os treinamentos após dois dias de folga. O time jogou pela última vez no sábado (6), quando goleou o Santos, por 4 a 0, no Morumbi, em partida válida pela terceira rodada do Paulistão. O Tricolor mira, agora, o Novorizontino, adversário que enfrentará no próximo sábado (13).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021
O treino, porém, ficou marcado por algumas informações não muito positivas para o Tricolor. O meia Igor Gomes seguiu realizando trabalho de recuperação com os preparadores físicos após concussão e, agora, Léo e Arboleda são dúvidas para o jogo de sábado, caso o Paulistão não seja paralizado.
Os dois possíveis novos desfalques se devem a uma folga concedida ao zagueiro Arboleda, que deve viajar para seu país natal, o Equador e a uma febre de Léo, que fará o teste para a Covid-19.
O São Paulo segue sua preparação para as rodadas seguintes do Paulistão, ainda esperando a determinação da FPF e do MP sobre a possível paralização do torneio. Caso o campeonato seja mantido, o São Paulo entra em campo novamente no próximo sábado (13), às 16h30, para enfrentar o Novorizontino no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O time busca manter a boa fase após duas goleadas por 4 a 0 nas últimas duas partidas.