Com desfalques, São Paulo faz último treino antes de enfrentar o Flamengo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Na tarde desta quarta-feira (24), o São Paulo realizou, no CT da Barra Funda, o último treinamento antes da partida contra o Flamengo, nesta quinta-feira (25), no Morumbi, às 21h30. O treinador interino Marcos Vizolli já treinou possíveis substituições para os desfalques da equipe.São Paulo na briga pelo G4! Confira a situação do time na tabela do Brasileirão!

O Tricolor não contará com o lateral-esquerdo Reinaldo, que foi expulso na derrota para o Botafogo. Para piorar a situação, o seu substituo Léo, também está suspenso e não joga. Assim, Welington, jovem da base, deve fazer sua estreia na equipe profissional.

No ataque, mais um desfalque. O atacante uruguaio Gonzalo Carneiro não deve jogar a última rodada do Brasileirão, fazendo com que Pablo e Toró disputem a vaga na equipe.

Em compensação, o time terá o retorno do meia Daniel Alves, que cumpriu suspensão na última rodada. O meia Gabriel Sara, que substituiu o camisa 10 contra o Botafogo, deve voltar ao banco de reservas contra o Flamengo.A escalação provável para o jogo é:

Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Wellington; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Toró (Pablo).

Após realizar exames para covid-19 às vésperas da importante partida, todo o elenco tricolor testou negativo.