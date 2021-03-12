Com desfalques, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Novorizontino; veja possível time

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo deve ter um time com muitas mudanças para enfrentar o Novorizontino, neste sábado (13), às 16h30, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

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Isso porque Igor Gomes, Diego Costa, Galeano, Léo, Wellington e Arboleda são desfalques do técnico Hernán Crespo para a partida. Igor treinou em campo durante a semana, mas com concussão, ainda não está liberado para atuar.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Durante o treinamento na manhã desta sexta-feira (12), Crespo comandou um trabalho tático, técnico e de bola parada. Com os desfalques, o lateral-esquerdo Gabriel Rodrigues, o meio-campista Talles Costa e o atacante Vitinho foram relacionados pela comissão técnica. Já o zagueiro Lucas Beraldo pode se juntar ao grupo se testar negativo para Covid-19.

Sendo assim, uma possível escalação do Tricolor tem: Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Rodrigo Freitas e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Luciano e Pablo.