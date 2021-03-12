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Com desfalques, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Novorizontino; veja possível time

Igor Gomes, Diego Costa, Galeano, Léo, Wellington e Arboleda são desfalques para a partida diante do Novorizontino. Crespo pode mudar o esquema devido a ausências...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:29
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo deve ter um time com muitas mudanças para enfrentar o Novorizontino, neste sábado (13), às 16h30, em Novo Horizonte, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
Isso porque Igor Gomes, Diego Costa, Galeano, Léo, Wellington e Arboleda são desfalques do técnico Hernán Crespo para a partida. Igor treinou em campo durante a semana, mas com concussão, ainda não está liberado para atuar.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Durante o treinamento na manhã desta sexta-feira (12), Crespo comandou um trabalho tático, técnico e de bola parada. Com os desfalques, o lateral-esquerdo Gabriel Rodrigues, o meio-campista Talles Costa e o atacante Vitinho foram relacionados pela comissão técnica. Já o zagueiro Lucas Beraldo pode se juntar ao grupo se testar negativo para Covid-19.
Sendo assim, uma possível escalação do Tricolor tem: Volpi; Igor Vinicius, Bruno Alves, Rodrigo Freitas e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Luciano e Pablo.
O São Paulo vem em boa fase no começo do Paulistão. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados, com duas vitórias (Inter de Limeira e Santos) e um empate (Botafogo-SP). O time está na liderança do Grupo B, com sete pontos, empatado com a Ferroviária.

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