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futebol

Com desfalques, Liverpool viaja para encarar Ajax na Liga dos Campeões

Jurgen Klopp não conta com Alisson, Van Dijk, Matip e Thiago para a partida, enquanto Ajax não terá Anthony. Clube holandês quer surpreender na estreia como mandante...

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2020 às 13:25
Crédito: Rui Vieira/POOL/AFP
O Liverpool inicia sua caminhada na Liga dos Campeões diante do Ajax fora de casa nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). O time inglês busca se redimir da fraca participação no torneio na última temporada, enquanto o Ajax quer fazer um bom papel apesar das recentes perdas sofridas no elenco.
O time de Jurgen Klopp viaja muito desfalcado, uma vez que o goleiro Alisson segue se recuperando de problema no ombro, Virgil van Dijk está fora da temporada, além das ausências de Matip e Thiago. Apesar dos problemas, o alemão se mostrou animado e elogiou muito o rival.
- O Ajax mudou sua filosofia levemente e trouxe jogadores experientes. Blind está lá, Tadic, Promes, Klaassen. Alguns jogadores que iniciaram suas carreiras no clube se misturam com jovens talentosos. Há dois anos eles fizeram uma campanha excepcional na Champions. Estou animado.
O Ajax não irá contar com o brasileiro Anthony para o duelo, mas apesar da ausência do atacante, Ten Hag acredita que o time pode fazer um bom papel e conquistar os três pontos.
- Colocamos nosso princípio de jogo na equipe nos últimos meses. Quero ver um Ajax corajoso contra o Liverpool. Um time que joga com confiança e que possa implementar os princípios que combinamos em campo.
O jogo válido pelo Grupo D pode ser valioso para esta primeira fase do torneio, uma vez que, além dos times que se enfrentam, a Atalanta é forte candidata para surpreender e avançar de fase. O clube italiano joga contra o estreante Midtjylland também na quarta-feira, às 16h (horário de Brasília).

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