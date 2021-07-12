Com desfalques importantes, São Paulo treina para enfrentar o Racing

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

O São Paulo treinou novamente na manhã desta segunda-feira (12) mirando o duelo contra o Racing, da Argentina, pelas oitavas de final da Libertadores, que acontece nesta terça-feira (13). Com alguns desfalques importantes, o time deve entrar com o melhor que tem à disposição para se classificar no torneio.CONFIRA AS PARTIDAS DAS OITAVAS DE FINAL DA LIBERTADORES DA AMÉRICA!

O Tricolor vive um momento delicado em relação à condição física dos atletas. Após o Paulistão, o time sofre com desfalques, lesões e desgastes. Essa situação prejudicou muito o rendimento da equipe no início do Brasileirão e preocupam a torcida e comissão.

Assim, o time não deve contar com jogadores importantes para o jogo da Libertadores, como Luciano, Miranda e Rigoni. Os três estão lesionados e devem ficar de fora da partida. Bruno Alves, que já voltou a campo para os treinamentos, ficará de fora, pois está suspenso na competição.

Outro desfalque é o lateral Daniel Alves, que está indisponível para a partida devido à sua convocação para a seleção olímpica. O atleta já está com o resto do grupo que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio.O time deve, porém, contar com a titularidade de alguns jogadores que vêm sendo poupados. É o caso do argentino Martín Benítez e do atacante Eder, poupados na partida do último sábado (10), contra o Bahia, por suas condições físicas.

Assim, uma possível escalação do Tricolor diante do Racing é a seguinte: Tiago Volpi; Arboleda, Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Luan, Liziero, Igor Gomes e Reinaldo; Benítez e Eder.A bola rola nesta terça-feira (13), às 21h30, no Morumbi, pela partida de ida das oitavas de final. As duas equipes já se encontraram na competição durante a fase de grupos. Nas ocasiões, os times empataram em 0 a 0 no estádio do Racing e os argentinos venceram por 1 a 0 na partida disputada no Morumbi.