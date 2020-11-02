Com desfalques importantes, Ajax enfrenta o Midtjylland precisando vencer na Liga dos Campeões

O Ajax terá um jogo importante pela frente e não poderá contar com 11 jogadores do elenco. Nesta terça-feira (3), os holandeses enfrentam o Midtjylland pela terceira rodada da Liga dos Campeões. As duas equipes precisam da vitória para seguirem vivas na disputa por uma vaga na próxima fase.DESFALQUES DE PESODentre os 11 jogadores, Tadic, Klaassen e Onana estão fora. O Ajax sentirá a falta de três jogadores muito importantes, mas terá Anthony e David Neres em campo.
FALA, PROFESSOR- Vários jogadores podem jogar na Holanda, mas não na Dinamarca. Eles não foram autorizados a entrar na Dinamarca, embora tenham jogado na Holanda e em outros lugares. Isso é um pouco estranho. O Mytdjylland é uma boa equipe, eles mostraram isso. Mas tenho confiança nos meus jogadores. A fase de grupos dura apenas seis jogos. Isso significa que temos de vencer amanhã - disse Ten Hag, treinador do Ajax.