Com desfalques e possível retorno de Caio Paulista, Marcão deve promover mudanças no ataque do Fluminense

No último domingo, o Fluminense teve de lidar com notícias boas e ruins. Caio Paulista, que se recupera de lesão na coxa, participou do treino no sábado e deve compor o elenco para o jogo contra a Chapecoense. No entanto, Jhon Arias se tornou desfalque confirmado, além de Gabriel Teixeira, que também vem fazendo transição. Arias, que vem sendo utilizado no ataque por Marcão desde que chegou ao clube, foi liberado pelo Fluminense para ir à Colômbia após a notícia do falecimento de sua avó. O jogador viaja na segunda, e por isso não joga na terça-feira.Tendo participado do treino sem restrições, Caio Paulista deve voltar a jogar na próxima rodada. Ainda em processo de recuperação, há a possibilidade do atacante não ser escalado por enquanto. Para suprir a ponta direita, Marcão tem Luiz Henrique à disposição, que vinha atuando no lugar do camisa 70 antes da chegada de Jhon Arias. Por outro lado, Gabriel Teixeira segue em transição e tem o retorno ainda incerto. De acordo com o site 'Saudações Tricolores', Fred também pode ser poupado na partida. O centroavante tem sido titular na maioria dos jogos do Brasileiro, Copa do Brasil e da Libertadores, até as quartas de final.