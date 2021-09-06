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Com desfalques e possível retorno de Caio Paulista, Marcão deve promover mudanças no ataque do Fluminense

Sem Jhon Arias e Gabriel Teixeira, Fluminense encara Chapecoense com composição diferente do setor ofensivo...

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 06:00
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
No último domingo, o Fluminense teve de lidar com notícias boas e ruins. Caio Paulista, que se recupera de lesão na coxa, participou do treino no sábado e deve compor o elenco para o jogo contra a Chapecoense. No entanto, Jhon Arias se tornou desfalque confirmado, além de Gabriel Teixeira, que também vem fazendo transição. Arias, que vem sendo utilizado no ataque por Marcão desde que chegou ao clube, foi liberado pelo Fluminense para ir à Colômbia após a notícia do falecimento de sua avó. O jogador viaja na segunda, e por isso não joga na terça-feira.Tendo participado do treino sem restrições, Caio Paulista deve voltar a jogar na próxima rodada. Ainda em processo de recuperação, há a possibilidade do atacante não ser escalado por enquanto. Para suprir a ponta direita, Marcão tem Luiz Henrique à disposição, que vinha atuando no lugar do camisa 70 antes da chegada de Jhon Arias. Por outro lado, Gabriel Teixeira segue em transição e tem o retorno ainda incerto. De acordo com o site 'Saudações Tricolores', Fred também pode ser poupado na partida. O centroavante tem sido titular na maioria dos jogos do Brasileiro, Copa do Brasil e da Libertadores, até as quartas de final.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroDesta forma, Marcão precisará buscar soluções no banco de reservas. Abel Hernández, substituto do camisa 9, pode ser uma opção como peça central, assim como Bobadilla, que tem entrado em alguns jogos. Pela ponta esquerda, o técnico pode optar por seguir escalando Lucca, ou recorrer a Matheus Martins e John Kennedy. Ainda há a chance de serem utilizados apenas dois atacantes, esquema já empregado pelo Fluminense nesta temporada. Assim, o jogo entre Fluminense e Chapecoense irá trazer mudanças para o ataque tricolor, podendo até mesmo ter composições nunca testadas antes. De qualquer forma, o clube irá para Santa Catarina buscar a vitória para reencontrar o caminho das vitórias no Brasileiro. Fluminense e Chapecoense irão se enfrentar nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Condá. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileiro. O jogo será transmitido pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!

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