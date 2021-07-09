Com desfalques e jogadores poupados, São Paulo se prepara para enfrentar o Bahia no Brasileirão

Crédito: Erico Leonan / saopaulofc

Nesta sexta-feira (9), o São Paulo deu continuidade aos treinamentos, visando o confronto contra o Bahia, pela 11ª rodada do Brasileirão. Voltando a subir na tabela após sua primeira vitória, o time deve poupar jogadores, pensando no duelo das oitavas de final da Libertadores.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O São Paulo vive um momento difícil recentemente em relação à situação física dos atletas. Com alguns desfalques importante e jogadores apresentando desgaste físico, o fator físico preocupa o clube.

No departamento médico do clube, William e Luciano seguem em processo de recuperação. Rigoni, que deixou o campo no intervalo contra o Internacional após sentir dores na parte de trás da coxa, teve um edema diagnosticado e também desfalca a equipe. Já Miranda, que teve mialgia na panturrilha, deve ser poupado novamente contra o Bahia. Outro zagueiro, Bruno Alves, ficará de fora após se lesionar contra o Internacional.

Alguns nomes devem ser poupados por causa da partida das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, da Argentina. Além desses, Daniel Alves, que já está com a seleção olímpica do Brasil, também está de fora da partida.