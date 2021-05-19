Com desfalques, Corinthians divulga relacionados para pegar o Huancayo; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Sport Huancayo-PER, às 21h30, na Neo Química Arena, em partida para cumprir tabela pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Para o jogo, o técnico interino Fernando Lázaro contará com cinco desfalques.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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No começo da noite desta quarta, véspera do duelo, o Timão divulgou a lista de relacionados e foi possível notar que os titulares da semifinal do Paulistão, contra o Palmeiras, no último domingo, estão presentes na relação, o que indica que a intenção não será poupar os jogadores neste momento.

Por outro lado, o treinador tem uma considerável lista de desfalques: Jemerson, Cantillo e Xavier se recuperam de lesões musculares e estão fora de combate. Fábio Santos levou o terceiro amarelo diante do Peñarol e está suspenso. Enquanto Fagner está em isolamento por ter testado positivo para Covid-19.Dessas baixas, apenas Jemerson foi titular no último domingo, quando precisou deixar o campo por conta do incômodo na coxa esquerda. Ele foi substituído por Gil, que deve começar jogando nesta quinta-feira, possivelmente ao lado de João Victor e Raul Gustavo, formando a linha de três no setor defensivo.

Um provável Corinthians para enfrentar o Huancayo é: Cássio; João Victor, Gil e Raul Gustavo; Mandaca, Gabriel (Camacho), Ramiro (Roni), Luan e Lucas Piton; Gustavo Mosquito e Mateus Vital.