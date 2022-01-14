Com desfalques, Arsenal pede adiamento de clássico com o Tottenham pela Premier League

O Arsenal solicitou o adiamento do jogo com o Tottenham, marcado para este domingo. O clássico londrino é válido pela 22ª rodada da Premier League. Os Gunners alegam que não possuem jogadores suficientes à disposição para entrar em campo, seja suspensos, à serviço da seleção, lesionados e infectados por Covid-19.> Messi se pronuncia sobre recuperação do Covid-19: ‘Demorei mais do que pensava para ficar bem’

Segundo a imprensa inglesa, o Tottenham está contra o adiamento do clássico, mas a liga inglesa vai analisar o pedido e terá uma resposta oficial no sábado, véspera do duelo.

Nesta sexta-feira, o Burnley solicitou o adiamento da partida contra o Leicester, pelos mesmos motivos do Arsenal, e teve seu pedido aceito. Sendo assim, os Gunners se basearam nesse quesito.

Na última partida do Arsenal, a equipe já contava com desfalques e conseguiu ampliar o número de baixas. Cédric e Saka saíram lesionados de campo, enquanto Xhaka foi expulso e terá que cumprir suspensão, mesmo sendo em outra competição.

Além deles, antes do duelo já estavam fora Odegaard, por Covid-19, Smith Rowe e Tomiyasu, por lesão, Thomas Partey, Elneny, Nicolas Pepe e Aubameyang estão à serviço de suas seleções na Copa das Nações Africanas.