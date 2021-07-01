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futebol

Com desconfortos, Miranda e Luan serão reavaliados no CT do São Paulo

Zagueiro e volante voltaram de lesão contra o Corinthians, mas saíram de campo sentindo dores. Departamento médico vai ver situação da dupla na reapresentação do elenco...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 00:50

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 00:50
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo tem novamente, uma preocupação em dois dos seus principais jogadores: o zagueiro Miranda e o volante Luan. Ambos saíram no segundo tempo do empate sem gols contra o Corinthians, na Neo Química Arena, sentindo dores musculares.
São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada
A dupla, que voltou de lesão recentemente, será avaliada pelo departamento médico do Tricolor na reapresentação do elenco nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Luan se recuperou de um edema na coxa esquerda, jogou alguns minutos no empate por 1 a 1 contra o Ceará, no último domingo e voltou ao time titular no Majestoso. Já Miranda, que se recuperou de um estiramento na coxa, retornou direto ao time titular diante do Corinthians. Ambos saíram de campo aos 42 minutos da segunda etapa.
Outro que saiu, mas por precaução, foi o meia Benítez, que vem tendo um planejamento especial da comissão técnica, para evitar problemas físicos maiores. Ele deu lugar ao seu compatriota, o atacante Rigoni. Agora, o São Paulo se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino, no próximo domingo (4), às 18h15, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 17º colocado, com cinco pontos conquistados.

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