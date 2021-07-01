Com desconfortos, Miranda e Luan serão reavaliados no CT do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem novamente, uma preocupação em dois dos seus principais jogadores: o zagueiro Miranda e o volante Luan. Ambos saíram no segundo tempo do empate sem gols contra o Corinthians, na Neo Química Arena, sentindo dores musculares.

São Paulo sofre com lesões: veja os jogadores que já se machucaram no Tricolor nesta temporada

A dupla, que voltou de lesão recentemente, será avaliada pelo departamento médico do Tricolor na reapresentação do elenco nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos Luan se recuperou de um edema na coxa esquerda, jogou alguns minutos no empate por 1 a 1 contra o Ceará, no último domingo e voltou ao time titular no Majestoso. Já Miranda, que se recuperou de um estiramento na coxa, retornou direto ao time titular diante do Corinthians. Ambos saíram de campo aos 42 minutos da segunda etapa.