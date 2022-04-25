Com 'decisão' pela Libertadores, Fortaleza quer aproveitar embalo do título estadual

Campeão do Cearense após derrotar com autoridade o Caucaia no último fim de semana, todas as atenções do Fortaleza se voltam para a Libertadores. A meta é aproveitar o embalo do título e engatar uma recuperação na competição internacional após as duas derrotas nas duas primeiras rodadas (Colo-Colo e River Plate). O próximo compromisso do Leão do Pici no torneio está marcado para quarta, 27, contra o Alianza Lima-PER, na Arena Castelão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSInternamente, o fator que mais anima o técnico Juan Pablo Vojvoda é a volta da confiança. Antes do título estadual, a equipe vinha de quatro partidas sem saber o que é vitória. Sequência essa, aliás, que foi quebrada em grande estilo.

- Essa fase difícil é sempre um estímulo para melhorar. Saber responder tanto na vitória quanto na derrota. Falei sobre a confiança plena que tenho nos jogadores. Somos uma equipe que já venceu o estadual e a Copa do Nordeste. Vamos trabalhar com a mesma humildade de sempre para superar os obstáculos - disse o treinador.

Projetando o confronto contra os peruanos, o presidente Marcelo Paz ressaltou a força da torcida como elemento que pode pesar favoravelmente ao Leão. Para o mandatário tricolor, as arquibancadas do Castelão serão fundamentais na busca pelos primeiros pontos do clube na Libertadores.

- Será um jogo difícil, uma decisão contra um adversário tradicional do nosso continente. Por isso, contamos com nosso torcedor na quarta-feira. A equipe está motivada e querendo iniciar uma recuperação na competição, e para isso, como sempre, esse apoio será fundamental - convocou.

Assim como o Fortaleza, o Alianza Lima também foi derrotado nas duas primeiras rodadas da Copa Libertadores da América. Um triunfo, somado ao resultado do jogo entre Colo-Colo e River Plate (ambos com seis pontos), recoloca o Leão do Pici novamente na briga por uma vaga nas oitavas de final.