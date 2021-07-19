Com decisão e viagens, São Paulo define programação da semana; veja

Crédito: AFP

O São Paulo terá uma semana cheia, com jogo pela Libertadores e duelo com um dos times da parte de cima do Campeonato Brasileiro para a sequência da temporada. Depois de perder para o Fortaleza, no Morumbi, o elenco do Tricolor não terá folgas nesta maratona de jogos.

São Paulo joga a vida na Libertadores contra o Racing: veja os jogos da equipe na Argentina neste século

Além do treino do último domingo, o time treina na segunda-feira no CT da Barra Funda, de olho no jogo contra o Racing-ARG, às 21h30, em Avellaneda, na terça-feira (20), pela volta das oitavas de final da Libertadores. Além do jogo na terça, o elenco também trabalha neste dia na parte da manhã.

VEJA A TABELA DA LIBERTADORES E SIMULE OS RESULTADOS Na quarta-feira, a comissão técnica preferiu 'reservar' o dia para a volta do elenco à capital paulista. Sendo assim, o retorno para a cidade de São Paulo será somente no dia seguinte ao jogo contra o Racing-ARG.

Na quinta, o time se reapresenta no CT da Barra Funda, desta vez em preparação para enfrentar o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta, mais um treinamento na parte da manhã.

Para fechar a semana, o sábado será de treino pela manhã e viagem ao Rio de Janeiro logo em seguida. O domingo será de confronto contra o Flamengo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO

Segunda-feira (19/07)TreinamentoCT da Barra Funda

Viagem para Buenos Aires no período da tarde

Terça-feira (20/07)Treinamento - AtivaçãoHotel em Buenos Aires

Racing-ARG x São Paulo - 21h30 - volta das oitavas da LibertadoresEstádio El Cilindro

Quarta-feira (21/07)Retorno para São Paulo

Quinta-feira (22/07)TreinamentoCT da Barra Funda

Sexta-feira (23/07)TreinamentoCT da Barra Funda

Sábado (24/07)Treinamento CT da Barra Funda Viagem para o Rio de Janeiro no período da tarde