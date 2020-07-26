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futebol

Com David Neres cantor, Ajax produz música para receber Antony

David Neres e Danilo, jogadores brasileiros do Ajax, cantaram ao lado de Sarita Lorena a canção 'Bem-vindo, Antony'. Atacante vendido pelo São Paulo já está na Holanda...
LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 15:55

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 15:55

Crédito: Divulgação/Ajax
Negociado pelo São Paulo com o Ajax, o atacante Antony chegou à Holanda nesta semana e foi recepcionado por seu novo clube com um clipe especial.
O Ajax divulgou neste domingo um clipe com o também ex-são-paulino David Neres e Danilo, os dois brasileiros de seu elenco, cantando ao lado de Sarita Lorena o jingle "Bem-vindo, Antony". O vídeo mostra imagens do reforço conhecendo o estádio do clube, além de imagens de sua trajetória no Tricolor. Neste mês, o São Paulo já havia produzido um material especial para se despedir do jogador. A série "Antony: Coração Tricolor", publicada no Facebook Watch, narra a trajetória do jovem de 20 anos desde os tempos de torcedor. Cria de Cotia, ele acumulou 52 jogos e seis gols no profissional.
Antony foi vendido por 16 milhões de euros (R$ 97 milhões na cotação atual), que podem virar 22 milhões de euros (R$ 133 milhões) se ele atingir todas as metas estipuladas em contrato ao longo de sua passagem pela Holanda.
Na mesma negociação, o São Paulo vendeu os 20% dos direitos econômicos de David Neres que ainda lhe pertenciam. Neste caso, o pagamento já foi efetuado: foram 7 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões de euros na ocasião).

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