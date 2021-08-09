Com Daniel Alves de volta, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Palmeiras pela Libertadores

O São Paulo encerrou, nesta segunda-feira (9), a sua preparação para enfrentar o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores. Com a volta de Daniel Alves ao elenco, o time treinou no CT da Barra Funda para enfrentar o seu rival na terça-feira (10), no Morumbi.CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 2021!
Voltando de viagem após cinco dias fora, o Tricolor treinou em suas dependências no último domingo (8) e nesta segunda-feira, somando dois dias de treinos visando as quartas de final.
Com o clássico pela frente, o São Paulo tem alguns retornos importantes. O zagueiro Arboleda treina com o elenco desde a última quinta-feira (5) e, após se recuperar de uma contratura muscular, deve voltar a ser escalado. O lateral Daniel Alves retornou dos Jogos Olímpicos e pode ser utilizado por Crespo.
Outro retorno é o de Emiliano Rigoni. O argentino não esteve em campo na última partida do Tricolor pois cumpria suspensão devido ao cartão amarelo que recebeu no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Sem estar suspenso na Libertadores, o atacante está de volta à equipe.
Assim, o treinador Hernán Crespo deve armar seu time com: Tiago Volpi; Arboleda (Bruno Alves), Miranda e Léo; Welington, Luan, Liziero, Benítez e Igor Vinícius (Daniel Alves); Rigoni e Pablo. Embalado após a vitória diante do Athlético Goianiense, fora de casa, no último sábado (7), o São Paulo entra em campo nesta terça-feira (10), às 21h30, no Morumbi. O confronto será decidido na próxima terça-feira (17), no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque.