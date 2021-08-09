Com Daniel Alves de volta, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Palmeiras pela Libertadores

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

O São Paulo encerrou, nesta segunda-feira (9), a sua preparação para enfrentar o Palmeiras, pelas quartas de final da Libertadores. Com a volta de Daniel Alves ao elenco, o time treinou no CT da Barra Funda para enfrentar o seu rival na terça-feira (10), no Morumbi.CONFIRA OS JOGOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES DE 2021!

Voltando de viagem após cinco dias fora, o Tricolor treinou em suas dependências no último domingo (8) e nesta segunda-feira, somando dois dias de treinos visando as quartas de final.

Com o clássico pela frente, o São Paulo tem alguns retornos importantes. O zagueiro Arboleda treina com o elenco desde a última quinta-feira (5) e, após se recuperar de uma contratura muscular, deve voltar a ser escalado. O lateral Daniel Alves retornou dos Jogos Olímpicos e pode ser utilizado por Crespo.

Outro retorno é o de Emiliano Rigoni. O argentino não esteve em campo na última partida do Tricolor pois cumpria suspensão devido ao cartão amarelo que recebeu no jogo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Sem estar suspenso na Libertadores, o atacante está de volta à equipe.