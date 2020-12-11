futebol

Com Dani Alves, São Paulo inicia treinos para enfrentar o Corinthians

Jogador cumpriu suspensão contra o Botafogo, no meio da semana, e volta a ficar à disposição de Fernando Diniz para o clássico de domingo; confira provável escalação...

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 14:45

Crédito: Jogador treinou normalmente nesta sexta após cumprir suspensão (Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
Depois da vitória sobre o Botafogo por 4 a 0 na última quarta-feira, o São Paulo ganhou um dia de folga e se reapresentou nesta sexta de manhã visando ao confronto contra o Corinthians, que acontece no domingo, às 18h15, na Neo Química Arena. Daniel Alves cumpriu suspensão e estará à disposição do técnico Fernando Diniz.
O jogador apareceu nas imagens divulgadas pelo clube no Twitter no início desta tarde. Ele levou o terceiro amarelo na vitória sobre o Sport por 1 a 0, no domingo passado. Por isso, ficou de fora da goleada sobre o Glorioso no meio da semana e agora deve retornar ao time titular.
> TABELAConfira a classificação geral do Campeonato Brasileiro! Nas fotos postadas, foi possível visualizar, ainda, Tiago Volpi, Bruno Alves, Igor Vinícius, Pablo, Brenner, Tchê Tchê (que deve voltar ao banco), Vitor Bueno, Gabriel Sara, Arboleda, Juanfran, Luciano, Reinaldo e Hernanes.
Uma provável escalação do time, que não tem desfalques a não ser por Walce e Liziero, é: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner.O São Paulo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 50 pontos, sete à frente do segundo colocado, Atlético-MG. O time visita o Corinthians na Neo Química Arena, onde nunca venceu, neste domingo, às 18h15, pela 25ª rodada da competição.

