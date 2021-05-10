Com Dani Alves machucado, lateral-direita tem vaga aberta no São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

A lateral direita do São Paulo melhorou após as atuações de Daniel Alves naquele setor. No entanto, o camisa dez são-paulino sofreu uma lesão na perna e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

ATUAÇÕES: Vitor Bueno faz de cabeça, jovens vão bem, e São Paulo empata com o Mirassol

Com isso, Igor Vinícius vem ganhando espaço na equipe titular e enfrentou o Mirassol no empate por 1 a 1 no último domingo. O jovem ganhou elogios do técnico Hernán Crespo após a partida.

CONFIRA COMO TERMINOU A FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO PAULISTA! - O Igor Vinícius joga porque ele merece jogar. Podem jogar Dani, Orejuela e o próprio Igor. O Igor Vinícius fez uma ótima partida, um ótimo jogo. Veremos no dia a dia quais as decisões que eu vou tomar - afirmou o treinador.

A dúvida acontece porque o colombiano Orejuela se recuperou de lesão e será inscrito nas fases finais do Campeonato Paulista. Contratado nesta temporada, o defensor de 25 anos se recupera de um problema no joelho. Ele já trabalha normalmente com o elenco e aprimora a forma física.