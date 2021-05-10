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futebol

Com Dani Alves machucado, lateral-direita tem vaga aberta no São Paulo

Crespo elogiou atuações do jovem Igor Vinicius, mas deixou vaga aberta após Orejuela se recuperar de lesão...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 12:00
Crédito: Divulgação/São Paulo
A lateral direita do São Paulo melhorou após as atuações de Daniel Alves naquele setor. No entanto, o camisa dez são-paulino sofreu uma lesão na perna e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.
ATUAÇÕES: Vitor Bueno faz de cabeça, jovens vão bem, e São Paulo empata com o Mirassol
Com isso, Igor Vinícius vem ganhando espaço na equipe titular e enfrentou o Mirassol no empate por 1 a 1 no último domingo. O jovem ganhou elogios do técnico Hernán Crespo após a partida.
CONFIRA COMO TERMINOU A FASE DE GRUPOS DO CAMPEONATO PAULISTA! - O Igor Vinícius joga porque ele merece jogar. Podem jogar Dani, Orejuela e o próprio Igor. O Igor Vinícius fez uma ótima partida, um ótimo jogo. Veremos no dia a dia quais as decisões que eu vou tomar - afirmou o treinador.
A dúvida acontece porque o colombiano Orejuela se recuperou de lesão e será inscrito nas fases finais do Campeonato Paulista. Contratado nesta temporada, o defensor de 25 anos se recupera de um problema no joelho. Ele já trabalha normalmente com o elenco e aprimora a forma física.
Agora, o São Paulo vira a chave e vai disputar a quarta rodada do Grupo E da Libertadores, diante do Rentistas, no Uruguai, nesta quarta-feira (12), às 19h. O Tricolor é o líder da chave com sete pontos.

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