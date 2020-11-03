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Com Cristiano Ronaldo de volta na Liga dos Campeões, Juventus visita o Ferencváros buscando a vitória

Equipe de Turim venceu apenas uma das duas partidas disputadas.
Húngaros ainda não conseguiram o triunfo sobre nenhuma equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 nov 2020 às 13:54

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 13:54

Crédito: Vincenzo PINTO / AFP
Após perder para o Barcelona por 2 a 0, a Juventus tenta virar a página e conquistar sua segunda vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (4), a Velha Senhora enfrenta o Ferencváros, na Hungria, às 17h (horário de Brasília).DE VOLTAApós testar positivo para o Covid-19, Cristiano Ronaldo está de volta. Ele já havia jogado no final de semana e marcou dois gols contra o Spezia. O português não esteve em campo na derrota para o Barcelona.
BUSCANDO A VITÓRIAVendo o Barcelona na liderança isolada do grupo, a Juventus precisa vencer caso ainda queira sonhar com o primeiro lugar do grupo. Se os catalães vencerem o Dínamo de Kiev e a Velha Senhora não, a vantagem pode ficar de mais de cinco pontos de diferença.
INVICTOS NACIONALMENTE​Líder no Campeonato Húngaro, o Ferencváros venceu quatro das últimas cinco partidas, além de empatar uma. Em sete jogos disputados, ainda não conheceram a derrota. A Velha Senhora também não foi derrotada no Italiano, mas triunfou apenas duas vezes nas últimas cinco.

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