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Com Cristiano Ronaldo de modelo, Juventus lança novo uniforme para a temporada 21/22

Em meio a rumores de possível saída, craque português esteve presente nas fotos das novas camisas, que homenageiam os 10 anos do novo estádio do clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 13:25

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 13:25

Crédito: Divulgação/Juventus
Em meio às indefinições sobre o futuro, Cristiano Ronaldo foi o modelo da Juventus no novo uniforme lançado para a temporada 21/22. Nesta terça-feira, a Velha Senhora anunciou oficialmente o novo conjunto de número 1, que será utilizado já nesta semana.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
A estreia do novo uniforme será nesta quarta-feira, na final da Copa Itália, contra a Atalanta. Ele também será utilizado na última rodada do Campeonato Italiano, contra o Bologna. A Juventus precisa torcer por um tropeço de Napoli ou Milan para ir à próxima Liga dos Campeões. O novo uniforme homenageia os 10 anos do novo estádio da Velha Senhora, o Juventus Stadium, inaugurado em 2011. O desenho é mais simples do que os das últimas temporadas, com listras verticais e sem outras cores. Predominam o preto e o branco.
Além de Cristiano Ronaldo, McKennie, Dybala e Bonucci também estiveram presentes nas fotos. O português pode deixar o clube na próxima janela de transferências, principalmente se a Juventus não se classificar para a Liga dos Campeões.

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