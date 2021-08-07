Com crias da base e sem reforço, São Paulo divulga inscritos para as quartas da Libertadores; veja a lista

O São Paulo atualizou a lista de inscritos na Libertadores para as quartas de final contra o Palmeiras, em jogos a serem realizados dias 10 e 17 de agosto. E as novidades na relação são todas da base do Tricolor. Entraram na relação o zagueiro Thiagão e os atacantes Juan e Caio. Os três jovens inscritos já viveram períodos de treinamento com a equipe profissional. Juan, 19 anos, foi utilizado em uma partida (titular na vitória por 2 a 1 sobre o CSA, na última rodada do Brasileiro de 2019) e está com a delegação em Curitiba para o duelo deste sábado (7), contra o Athletico-PR.
O zagueiro Thiagão, que também tem 19 anos e chegou neste ano à base são-paulina após se destacar no Coritiba, é outro que tem feito boas partidas na equipe sub-20, enquanto Caio, 17 anos, é destaque no sub-17.Saíram da lista os atacantes Everton Felipe, Bruno Rodrigues e Paulinho Boia. Hernanes, que também deixou o clube, continuou na relação.
Havia a expectativa de um centroavante ser contratado para a disputa da competição continental. A diretoria tentou Calleri, Benedetto e Ignácio Ramírez, mas nenhuma negociação deu certo.
CONFIRA A LISTA DE INSCRITOS DO SÃO PAULO1-Volpi2-Igor Vinícius3-Bruno Alves4-Diego Costa5-Arboleda6-Reinaldo7-Rojas8-Benitez9-Pablo10-Dani Alves11-Luciano12-Vitor Bueno13-Luan14-Liziero15-Hernanes (deixou o clube)16-Léo17-William18-Perri19-Shaylon20-Orejuela21-Gabriel Sara22-Miranda23-Eder24-Arthur Gazze25-Rodrigo Nestor26-Igor Gomes27-Galeano28-Juan29-João Adriano30-Thiagão31-Rigoni32-Rodrigo33-Young34-Welington35-Beraldo36-Patryck37-Talles Costa38-Caio39-Vitinho40-Thiago Couto41-Luizão42-Anilson43-Walce44-Caíque45-Nathan46-Palmberg47-Marquinhos48-Pedrinho49-Gabriel Falcão50-Caio Felipe