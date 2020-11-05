Com CR7 de volta, Portugal anuncia convocados para duelos de novembro

O técnico Fernando Santos divulgou, nesta quinta-feira, a lista de convocados para os três últimos compromissos da Seleção Portuguesa em 2020. Na lista de 24 nomes, o maior destaque fica com a volta de Cristiano Ronaldo, recuperado da Covid-19 e desfalque no último duelo da equipe, contra a Suécia, em outubro.Além de Cristiano Ronaldo, destaque para as primeiras convocações dos atacantes Pedro Neto, do Wolverhampton, e Paulinho, do Braga. Por outro lado, ficam de fora Podence, Rafa Silva e André Silva, todos presentes na última lista. O zagueiro Pepe, lesionado, dá lugar a Domingos Duarte, do Granada.