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futebol

Com CR7 de volta, Portugal anuncia convocados para duelos de novembro

Lista de 24 nomes também conta com João Félix e Diogo Jota, ambos em grande fase...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 14:22

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 14:22

Crédito: Janerik HENRIKSSON / AFP
O técnico Fernando Santos divulgou, nesta quinta-feira, a lista de convocados para os três últimos compromissos da Seleção Portuguesa em 2020. Na lista de 24 nomes, o maior destaque fica com a volta de Cristiano Ronaldo, recuperado da Covid-19 e desfalque no último duelo da equipe, contra a Suécia, em outubro.Além de Cristiano Ronaldo, destaque para as primeiras convocações dos atacantes Pedro Neto, do Wolverhampton, e Paulinho, do Braga. Por outro lado, ficam de fora Podence, Rafa Silva e André Silva, todos presentes na última lista. O zagueiro Pepe, lesionado, dá lugar a Domingos Duarte, do Granada.
A equipe tem pela frente três compromissos em novembro. No dia 11, Portugal enfrenta Andorra, em partida amistosa. Já no dia 14, a Seleção Portuguesa recebe a França, em confronto válido pela Liga das Nações e que pode garantir vaga na fase final do torneio. No dia 17, CR7 e cia. fecham a fase de grupos diante da Croácia, fora de casa.LISTA DE CONVOCADOS
Goleiros: Rui Patrício, Anthony Lopes e Rui Silva.
Defensores: Nélson Semedo, João Cancelo, Rúben Dias, José fonte, Rúben Semedo, Domingos Duarte, Rapahel Guerreiro e Mário Rui.
Meio-campistas: William Carvalho, Danilo Pereira, Rúben Neves, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes.
Atacantes: Bernardo Silva, Pedro Neto, Francisco Trincão, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, João Félix e Paulinho.

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