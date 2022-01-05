Com Covid-19, lateral João Moreira desfalca o São Paulo na Copinha

O São Paulo não poderá contar com o lateral João Moreira para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior, contra o CSE-AL, às 19h30, no Anacleto Campanella. O jogador foi diagnosticado com Covid-19 e está em quarentena. Moreira é o segundo desfalque confirmado do Tricolor para a partida diante dos alagoanos. O primeiro foi o meia Talles Costa, que se reapresentará com o elenco profissional para a pré-temporada visando o Campeonato Paulista.