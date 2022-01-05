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Com Covid-19, lateral João Moreira desfalca o São Paulo na Copinha

Jogador, que já foi convocado para as seleções de base de Portugal, foi diagnosticado com o vírus e está em quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 13:50

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 13:50

O São Paulo não poderá contar com o lateral João Moreira para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Junior, contra o CSE-AL, às 19h30, no Anacleto Campanella. O jogador foi diagnosticado com Covid-19 e está em quarentena. Moreira é o segundo desfalque confirmado do Tricolor para a partida diante dos alagoanos. O primeiro foi o meia Talles Costa, que se reapresentará com o elenco profissional para a pré-temporada visando o Campeonato Paulista.
O lateral é um dos principais jogadores do São Paulo na base e inclusive foi convocado para a seleção portuguesa sub-18. Ele tem avó materna portuguesa, por isso conseguiu obter a dupla nacionalidade. Na última temporada, Moreira disputou 32 partidas entre as categorias sub-17 e sub-20 do São Paulo. Pelo sub-17 foram 18 jogos e sob o comando de Alex, Moreira atuou em 14 partidas.
Crédito: JoãoMoreiraestácomCovid-19edesfalcaráoSãoPaulonestaquarta-feira(Foto:RahelPatrasso/Saopaulofc.net

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