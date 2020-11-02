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futebol

Com Covid-19, Éder Militão deve ser cortado da lista do técnico Tite

Real Madrid divulgou nota nesta segunda-feira confirmando que brasileiro foi o único caso da equipe após exames realizados no último domingo. Defensor jogou no sábado...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 08:16

LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 08:16
Crédito: OSCAR DEL POZO / AFP
Problemas para Tite e Zidane. O Real Madrid lançou um comunicado e revelou que o zagueiro brasileiro Éder Militão está com Covid-19 após ter realizado teste na manhã do último domingo. Com isso, o defensor não deve poder participar dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela e Uruguai.O jogador participou da última partida com a equipe merengue na vitória contra o Huesca por 4 a 1 no último sábado. No entanto, além dos jogos com a Seleção Brasileira, o atleta está descartado para a partida decisiva contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, além do duelo contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol.
O primeiro compromisso da Seleção Brasileira em novembro será no dia 13 contra a Venezuela em casa. Já no dia 17, o time dirigido por Tite irá viajar para enfrentar o Uruguai. Militão já está isolado e deve passar por novos testes nas próximas semanas para retomar os trabalhos.

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