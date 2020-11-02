Com Covid-19, Éder Militão deve ser cortado da lista do técnico Tite

Problemas para Tite e Zidane. O Real Madrid lançou um comunicado e revelou que o zagueiro brasileiro Éder Militão está com Covid-19 após ter realizado teste na manhã do último domingo. Com isso, o defensor não deve poder participar dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela e Uruguai.O jogador participou da última partida com a equipe merengue na vitória contra o Huesca por 4 a 1 no último sábado. No entanto, além dos jogos com a Seleção Brasileira, o atleta está descartado para a partida decisiva contra a Inter de Milão pela Liga dos Campeões nesta terça-feira, além do duelo contra o Valencia pelo Campeonato Espanhol.