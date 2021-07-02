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Com Covid-19, Crespo diz que voltará aos trabalhos no São Paulo na segunda: 'Estou muito bem'

Técnico do Tricolor está em isolamento desde o dia 26 de junho, sendo substituído pelo seu auxiliar Juan Branda...
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Publicado em 

02 jul 2021 às 14:18

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 14:18

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
O técnico Hernán Crespo deve voltar aos trabalhos no CT da Barra Funda na próxima segunda-feira (5). Quem deu a informação foi o próprio treinador, em publicação no Instagram. O argentino está em isolamento desde o dia 26 após ser diagnosticado com Covid-19.
Você decide! Daniel Alves deve jogar como meio-campista ou como lateral no São Paulo?
- Queria contar para vocês que me encontro muito bem, sem sintomas e cumprindo com o isolamento e a quarentena que os médicos me indicaram. Na segunda-feira terei alta e poderei voltar a trabalhar e retomar minhas atividades com muita vontade e o compromisso de sempre – escreveu Crespo.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos O treinador ainda agradeceu as mensagens positivas que vem recebendo desde a notícia da sua infecção pelo coronavírus.
- Obrigado a todos pelas mensagens e pela preocupação nestes dias. Estou muito bem, graças a Deus! Vamos todos seguir nos cuidando! – acrescentou. Quem o está substituindo nesse período fora das atividades é o auxiliar técnico Juan Branda, que comandou o São Paulo nas últimas duas rodadas do Brasileirão, empatando diante de Ceará (1x1) e Corinthians (0x0). Como Crespo só volta na semana que vem, Branda estará no comando da equipe contra o Red Bull Bragantino, no domingo (4), às 18h15, no Morumbi.
O Tricolor é o 17º colocado do Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados. Até o momento, em oito jogos, são cinco empates e três derrotas na competição.

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