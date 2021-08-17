Com Copa do Mundo, decisão da Libertadores em 2022 será realizada em outubro

COPA LIBERTADORES

1.ª fase eliminatória - 9 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2.ª fase eliminatória - 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3.ª fase eliminatória - 9 de março (ida) e 16 de março (volta)

Fase de grupos - 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio

Oitavas de final - 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final - 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais - 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final - 29 de outubro