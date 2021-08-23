Com Copa do Brasil e Brasileiro, São Paulo define programação da semana

Crédito: Felipe Espindola / saopaulofc

O São Paulo terá uma semana cheia, com ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, na Morumbi e duelo com o Juventude, em Caxias do Sul, confronto direto na missão de encostar na parte de cima da tabela do Brasileirão. Depois de vencer o Sport, na Ilha do Retiro, o elenco do Tricolor não terá folgas nesta maratona de jogos. Além do jogo no último domingo, o time fez atividade regenerativa nesta segunda-feira (16) em um hotel em Recife, de olho no jogo contra o Fortaleza, às 21h30, no Morumbi, na quarta-feira (25), pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Além do jogo, o elenco também trabalha neste dia na parte da manhã.

O dia será de mais treinamento tanto na terça quanto na quarta-feira, dia do confronto contra o Leão cearense. Essas atividades no dia dos jogos já é praxe desde a chegada da comissão técnica de Hernán Crespo.

ATUAÇÕES: Volpi, Nestor e Pablo levam as maiores notas na vitória do São Paulo diante do Sport

VEJA A TABELA E SIMULE A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃONa quinta, o time se reapresenta, desta vez em preparação para enfrentar o Juventude no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta, mais um treinamento na parte da manhã.

Para fechar a semana, o sábado será de treino pela manhã e viagem para Caxias do Sul logo em seguida. O domingo será de confronto contra o Juventude, às 16h, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO

Segunda-feira (23/08)Treinamento RegenerativoHotel em Recife (PE)

Volta para São Paulo

Terça-feira (24/08)Treinamento - Manhã CT da Barra Funda

Quarta-feira (25/08)Treinamento - Manhã CT da Barra Funda

São Paulo x Fortaleza - 21h30 - ida das quartas de final da Copa do BrasilEstádio do Morumbi

Quinta-feira (26/08)Treinamento - TardeCT da Barra Funda

Sexta-feira (27/08)Treinamento - ManhãCT da Barra Funda

Sábado (28/08)Treinamento-ManhãCT da Barra Funda

Viagem para Caxias do Sul no período da tarde