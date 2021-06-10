Com convocação de Arboleda, Bruno Alves vai bem no time titular do São Paulo

Crédito: STAFF Conmebol

O São Paulo vai seguir com o desfalque do zagueiro Arboleda, já que o jogador foi convocado para a seleção equatoriana, que disputará a Copa América. Sendo assim, Bruno Alves, substituto natural do defensor, continuará na titularidade da equipe.

VOCÊ QUE MANDA! QUEM VOCÊ ESCALARIA COMO TITULAR? PABLO OU EDER?

E o torcedor pode ficar tranquilo, já que o camisa três vem correspondendo as expectativas e passando segurança na defesa. Desde a ida de Arboleda para a seleção, Bruno disputou quatro das cinco partidas que o São Paulo jogou, mostrando bons números.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Nesses quatro jogos que ele atuou como titular, o São Paulo sofreu três gols, um na goleada por 9 a 1 sobre o 4 de Julho, no Morumbi, pela Copa do Brasil, e dois tentos na derrota para o Atlético-GO por 2 a 0, em Goiânia, pelo Brasileirão. Foram duas vitórias (4 de Julho e Sporting Cristal), uma derrota (Atlético-GO) e um empate (Fluminense).

Nessas duas vitórias, o zagueiro mostrou também seu lado artilheiro marcando dois gols, diante de Sporting Cristal e 4 de Julho. Em 2018, ele também balançou as redes duas vezes, mas precisou de 41 jogos. Neste ano, ele atingiu a marca em apenas 17 duelos. - A gente sabia da nossa responsabilidade, que era buscar a classificação. Mas, no primeiro ataque do adversário, a gente levou um susto. Só que a equipe estava muito focada, concentrada no que o Crespo pediu para fazer - disse o zagueiro à 'SPFCTV'.