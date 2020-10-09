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futebol

Com contrato se encerrando, Marega quer jogar na Premier League

Atacante do Porto não deve renovar com o clube português apesar do desejo dos Dragões...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 12:03

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 12:03

Crédito: AFP
Com 29 anos e grande destaque no Porto, Marega não deve renovar com o clube português. De acordo com o jornal "A BOLA", o atacante tem o desejo de jogar na Premier League.O Porto já comunicou ao jogador o desejo de estender seu vínculo por mais tempo. O atual contrato de Marega termina no final da atual temporada, mas o atacante mantém vivo o desejo de jogar na Premier League.
O malinês ainda não recebeu nenhum contato oficial, mas poderá sair a custo zero na próxima temporada, o que atrairá interesse dos clubes.

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