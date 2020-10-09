Com contrato se encerrando, Marega quer jogar na Premier League

Com 29 anos e grande destaque no Porto, Marega não deve renovar com o clube português. De acordo com o jornal "A BOLA", o atacante tem o desejo de jogar na Premier League.O Porto já comunicou ao jogador o desejo de estender seu vínculo por mais tempo. O atual contrato de Marega termina no final da atual temporada, mas o atacante mantém vivo o desejo de jogar na Premier League.