Com contrato no Qatar, Lucas Mendes recebe sondagem da Turquia

Crédito: Divulgação / Al Wakrah

O zagueiro brasileiro Lucas Mendes, que hoje atua no Al-Wakrah, do Qatar, vem se destacando no país sede da próxima Copa do Mundo já há algumas temporadas. Desde que chegou, em 2014, vestindo as cores do Al-Jaish, Lucas é um dos principais defensores do futebol qatari. Isso tem feito com que clubes turcos sondem a situação do jogador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Nas últimas semanas, o estafe de Lucas recebeu consultas sobre a situação de Lucas no Al-Wakrah. O brasileiro, que tem mais um ano de contrato no clube, admite que a sua intenção é permanecer.

- A gente acaba recebendo algumas sondagens, clubes perguntando minha situação… Mas minha intenção é cumprir este mais um ano no Qatar, fazer uma grande temporada e depois ver o que vai acontecer. Claro que já estou muito acostumado aqui, minha família bem ambientada, mas vou procurar fazer uma grande temporada e deixar as coisas acontecerem.

Lucas, que ainda está em férias no Brasil, espera que a temporada 2021/2022 seja diferente no Qatar, de olho na proximidade da Copa do Mundo, que será realizada no país no ano que vem.