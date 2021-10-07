Com contrato no fim, Ramon, do FC Ryukyu, não descarta volta ao Brasil: 'Será vantajoso para minha carreira'

Revelado pelo Fluminense, Ramon pode retornar ao seu país no ano que vem. O jogador, que está no Japão desde 2019, reforçou o FC Ryukyu por empréstimo do Tricolor e se destacou com assistências. Com boas atuações, chamou atenção do Gainere Tottori, mas dessa vez, sem vínculo com o clube carioca. No início deste ano, o atacante retornou para FC Ryukyu. Após quase três temporadas na Ásia e muito próximo do seu contrato de encerrar, o brasileiro falou sobre a possibilidade de voltar.- Pretendo sim, mas sobre meu futuro deixo para meu pai resolver. Vê o que será melhor. Tive poucas oportunidades no Brasil, então poder jogar novamente, tendo uma sequência, com certeza será algo vantajoso para minha carreira. O mais importante é estar em um clube organizado - afirmou.