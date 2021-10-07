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Com contrato no fim, Ramon, do FC Ryukyu, não descarta volta ao Brasil: 'Será vantajoso para minha carreira'

Revelado nas divisões de base do Fluminense, o atacante, de 23 anos, falou sobre o futuro de seu carreira. Ele também analisou a atual campanha do Tricolor carioca no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 16:31

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 16:31

Crédito: Ramon, do FC Ryukyu, pretende retornar ao futebol brasileiro após quase três temporada na Ásia (Divulgação
Revelado pelo Fluminense, Ramon pode retornar ao seu país no ano que vem. O jogador, que está no Japão desde 2019, reforçou o FC Ryukyu por empréstimo do Tricolor e se destacou com assistências. Com boas atuações, chamou atenção do Gainere Tottori, mas dessa vez, sem vínculo com o clube carioca. No início deste ano, o atacante retornou para FC Ryukyu. Após quase três temporadas na Ásia e muito próximo do seu contrato de encerrar, o brasileiro falou sobre a possibilidade de voltar.- Pretendo sim, mas sobre meu futuro deixo para meu pai resolver. Vê o que será melhor. Tive poucas oportunidades no Brasil, então poder jogar novamente, tendo uma sequência, com certeza será algo vantajoso para minha carreira. O mais importante é estar em um clube organizado - afirmou.
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Ramon aproveitou para falar sobre adaptação no Japão e o atual momento do Fluminense na disputa do Campeonato Brasileiro. De acordo com o jovem, de 23 anos, a equipe carioca e seus torcedores devem acreditar na classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.
- O que me chamou mais atenção aqui, foi o respeito e o comprometimento que eles tem com o trabalho, eu achei isso incrível. É algo perceptível que você vê logo de cara quando chega. Sobre o Fluminense, vendo de fora, creio que eles iram conseguir a vaga sim. O time tem jogado bem, isso é importante para o grupo até mesmo quando não consegue a vitória”, concluiu.

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