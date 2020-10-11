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futebol

Com contrato chegando ao fim, Boateng admite saída do Bayern

Zagueiro alemão tem vínculo até junho e revelou ter vontade de atuar em outros lugares...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 14:48

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 14:48

Crédito: AFP
Aos 32 anos e com contrato se encerrando em junho, Jérôme Boateng assumiu a grande possibilidade de deixar o Bayern de Munique. Os dirigentes do clube bávaro ainda não o procuraram para renovar.
- Não tenho de ficar para sempre no mesmo clube. Gostaria de aprender outra cultura. Estados Unidos, Ásia ou mesmo um outro país europeu podem ser boas hipóteses para seguir com a minha carreira - disse à "Kicker".Desde 2011 no Bayern de Munique, Boateng atuou em 328 partidas com o clube bávaro, marcou oito gols e deu 24 assistências. Entre diversos outros títulos, o zagueiro conquistou duas vezes a Liga dos Campeões, uma Copa do Mundo e oito Bundesligas.

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